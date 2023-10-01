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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح 6 أغنيات من ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"

أصالة
أصالة

طرحت شركة روتانا الجزء الأول من ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي” عبر جميع المنصات، الذي يتضمن ٦ أغنيات. 

 

لمشاهدة منشور روتانا من هنا 

 

يضم ألبوم أصالة الجديد أغنيات منها( لما بنتجاهل، رجل مثالي، مانجا، الأخبار الحلوة) وغيرهم. 



تتنوع جميع أغنيات ألبوم أصالة الجديد ما بين الدراما والمقسوم والشجن، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من مصر ومختلف الدول العربية.
 

وكانت الفنانة أصالة فاجأت جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

 


وتسببت أصالة بعد حذف الصور في حيرة جمهورها خاصة وأن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع الدعاية الخاصة بألبومها الجديد لحقت نفسي.

وهو ما جعل البعض يظن أن أصالة لجأت إلى حذف صورها حتى تثير الجدل حولها للفت الأنظار إليها لعمل دعاية مجانية للألبوم.
 

دويتو أصالة وماجد المهندس

 

 أطلقت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، وهو من إبداع الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العرّاب" في هذا العمل المميز، والذي تميز بلحن خاص وضعه الملحن محمود خيامي.

 

أصالة ألبوم أصالة الجديد انستجرام الفنانة اصالة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ماجد المهندس

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