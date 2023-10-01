اليونان.. ناقلة دبابات تدهس سيدة مسنة

أعلنت وسائل إعلام يونانية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، عن دهس سيدة مسنة بسبب ناقلة دبابات خلال مناورات عسكرية.

وأوضحت قناة ERT التلفزيونية اليونانية أن الحادثة وقعت خلال مناورات "بارمينيون" العسكرية في بلدة أوروبوس في شرق أتيكا باليونان.

وأشارت إلى أن السيدة المسنة تبلغ من العمر 70 عاما، وحاولت عبور الطريق أثناء مرور قافلة عسكرية تشارك في المناورات، ولم تكشف القناة عن الحالة الصحية المصابة.

وتجري مناورات "بارمينيون" سنويا وتشمل الفروع الثلاثة للقوات المسلحة وقيادة العمليات الخاصة وقوات الأمن والحماية المدنية.