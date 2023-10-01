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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة سلوفاكيا تمنح الحزب الفائز بالانتخابات تفويضا بتشكيل الحكومة

الانتخابات في سلوفاكيا
الانتخابات في سلوفاكيا

قالت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا، اليوم الأحد، إنها ستمنح الفائز في انتخابات البلاد يوم الاثنين تفويضا لتشكيل حكومة جديدة، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو سيحصل على الفرصة الأولى لتشكيل ائتلاف.

ولم تذكر كابوتوفا بالاسم حزب فيكو SMER-SSD، الذي قام بحملته الانتخابية على تعهدات بإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا وحصل على المركز الأول بنسبة 22.94٪ من الأصوات بعد فرز 99.98٪ من مناطق التصويت يوم الأحد.

وحصل الحزب الليبرالي Progresivne Slovensko (سلوفاكيا التقدمية، PS) على 17.96%، مع فوز خمسة أحزاب أخرى أيضًا بمقاعد.

الحزب الليبرالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشكيل حكومة جديدة رئيسة سلوفاكيا

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