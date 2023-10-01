رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يعلن دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين دعم الحزب ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، ووقوف الحزب بكل قياداته وأمانته المركزية والنوعية والمحافظات خلفه دعماً لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها منذ عشر سنوات.

مواجهة الإرهاب الأسود للجماعة الإرهابية

وقال درويش في بيان رسمي صادر عن الحزب اليوم، إن الرئيس السيسي استطاع مواجهة كل التحديات وكان أهمها مواجهة الإرهاب الأسود للجماعة الإرهابية، وكان يعد أحد العراقيل التي تعوق مسيرة الإصلاح، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وفي نفس الوقت حمل على عاتقه خطة تنمية شاملة مستدامة كان لها الأثر البالغ في إنقاذ مصر من السقوط والانهيار خاصة تلك الظروف التي نشأت نتيجة أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وقد بدأ ذلك واضحاً أنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا ولولا هذه الظروف ما ظهرت الآثار السلبية.

أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن صفات القيادة الحكيمة والشجاعة في هذا الرجل الذي أصدر العديد من القرارات التي كادت تعصف بالوطن من كل جانب وأخصها زيادة المعاشات والبدء في حياة كريمة ومئة مليون صحة، فضلاً لقراراته بإنشاء المدن الجديدة في كل المحافظات.

كما وجه الكاتب الصحفي طارق درويش أمانات الحزب بالمحافظات لضرورة توعية الناخبين لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي بدأها منذ عدة سنوات والوصول إلى الجمهورية الجديدة.