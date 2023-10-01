عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة غير متوقعة لعشاق الأميرة ديانا.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

أثارت شقيقة الأميرة الراحلة ديانا، الجدل في مفاجأة تعد الأغرب لعشاقها، وذلك بعدما قامت أسرتها بعرض منزل الأميرة ديانا Althorp House للإيجار والذي شهد مراحل طفولتها وذلك على موقع "أير بي إن بي"، وسط توقعات بأن المستأجرين المحتملين سيقومون بدفع العديد من المبالغ المالية الضخمة للإقامة لليلة واحدة في ذلك القصر الفاخر والذي يمتد على مساحة قد تصل إلى 13000 فدان في نورثانتس.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية تم بناء المنزل في عام 1688، وهو منزل لمجموعة من الأجداد عشيرة سبنسر، ويضم قاعات طعام وكنيسة صغيرة والعديد من غرف بلياردو ومجموعة من اللوحات الفنية التي لا تقدر بثمن، ومعرضًا للصور. 

يذكر أن الأميرة ديانا دُفنت في تلك الجزيرة الواقعة على بحيرة أوفال وذلك في عام 1997 بعد وفاتها في حادث سيارة بباريس.

الأميرة ديانا المبالغ المالية الضخمة غرف بلياردو اللوحات فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

بعد توجيهات السيسي| «تحويل العقد الدائم إلى جديد» مطلب برلماني لإنهاء أزمة الإيجار القديم

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

أذهلت الأطباء.. امرأة تشفى بأعجوبة من عدوى مميتة

مقطع فيديو لجدة يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لسبب غير متوقع

بريطانيا.. ظهور العريس والمعازيم معصوبي الأعين في حفل زفاف

لاعبة جمباز برازيلية تثير الجدل لإصابتها بالتسمم بسبب نوع شائع من الصلصة

مزارع بريطاني يثير الجدل بأكبر خيارة في العالم.. لن تتوقع حجمها

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. فيديو

اعترافات مفاجئة من مساعد أنجيلا ميركل بشأن سياسات المستشارة الألمانية السابقة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

أخبار التوك شو|السيسي:مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة..ومفاجأة في سعر الذهب اليوم

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي

مفاجأة غير متوقعة لعشاق الأميرة ديانا.. اعرف التفاصيل

فيديو

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ