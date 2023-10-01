مفاجأة غير متوقعة لعشاق الأميرة ديانا.. اعرف التفاصيل

أثارت شقيقة الأميرة الراحلة ديانا، الجدل في مفاجأة تعد الأغرب لعشاقها، وذلك بعدما قامت أسرتها بعرض منزل الأميرة ديانا Althorp House للإيجار والذي شهد مراحل طفولتها وذلك على موقع "أير بي إن بي"، وسط توقعات بأن المستأجرين المحتملين سيقومون بدفع العديد من المبالغ المالية الضخمة للإقامة لليلة واحدة في ذلك القصر الفاخر والذي يمتد على مساحة قد تصل إلى 13000 فدان في نورثانتس.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية تم بناء المنزل في عام 1688، وهو منزل لمجموعة من الأجداد عشيرة سبنسر، ويضم قاعات طعام وكنيسة صغيرة والعديد من غرف بلياردو ومجموعة من اللوحات الفنية التي لا تقدر بثمن، ومعرضًا للصور.

يذكر أن الأميرة ديانا دُفنت في تلك الجزيرة الواقعة على بحيرة أوفال وذلك في عام 1997 بعد وفاتها في حادث سيارة بباريس.