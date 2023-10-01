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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. فيديو

صدى البلد

قدم مذيع صدى البلد محمود الجلاد فيديو يوضح أسباب تحريم القهوة لمدة 400 عام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.

وقال إن القهوة حرمت حوالي  400 سنة، موضحا أن  الكاتب الكبير جمال الغيطاني في كتابه «ملامح القاهرة في ألف سنة»  قال: «إن أبو بكر بن عبد الله المعروف بالعيدروس الذي يُنسب للطريقة الشاذلية، هو أول من عرف القهوة لما كان بيمر في طريق ما بشجر البن فقطف ثمرة البن وجربها كمشروب عجبته، بعدها كانت الثمرة بالنسبة له طعام وشراب لأنه لقى فيها تنشيطا للعباده وإعانة على الذكر والقيام".

 

وأضاف: انتشرت القهوة بين مريدي الطريقة الشاذلية  الصوفية ، ولما وصلت «الشاذلية» إلى مكة المكرمة حرموها هناك وقالوا إنها «مُسكرة»، وجلدوا بائعها وطابخها وشاربها.

 


قصة دخول القهوة مصر

دخلت القهوة مصر في القرن الـ 16 الميلادي من  اليمن عن طريق البحر إلى السويس ثم إلى القاهرة من خلال طلاب الأزهر، وانقسم حينها شيوخ الأزهر بين مؤيد ومعارض، ولم يتقبلها المجتمع المصري إلا بعد جدال عنيف بين العلماء.

 الدولة العثمانية تفنت في إهانة القهوة وعاملت كل من يشربها معاملة الفاسق والمجرم ، واستندوا  على فتاوى مشايخ السلطان، الذين أقروا بأن من يجلس في مجالس القهوة هو واحد من أراذل الناس؛ لأنها مُضرة بالصحة والعقل وتحرض على التخلف عن صلاة الفجر وتسبب السهر.

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