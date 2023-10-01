رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد أداء تحية العلم بكلية التربية الرياضية

شهد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أداء تحية العلم، يرافقه الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية. وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومنسق عام الأنشطة بالجامعة والسادة مديرو العموم وامناء الكليات ، كما التقى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالطلاب مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجامعى الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي الجامعة التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد2023--2024.



حيث القى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة كلمة قال فيها :السادة عمداء الكليات السادة الوكلاء السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة السادة العاملون ابنائى الطلاب والطالبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونحن نستقبل العام الجامعى الجديد 2023 /2023 نرحب بكم أجمل ترحيب فى جامعة الوادي الجديد والتي تسعى لتوفير بيئة وتجربة تعليمية لتنمية الوادى الجديد التى تمثل 44% من صحراء مصر الغربية لتكون جامعة الوادي الجديد قاطرة للتنمية فى صحراء مصر الغربية فى شتى المجالات بفضل دعم القيادة السياسية فى مصرنا الحبيبة ،فتقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة تسهم في تطوير قدرات الطلاب ليكونوا أفراد مثقفين وماهرين قادرين على تحمل مسئولياتهم في المساهمة في بناء مجتمعاتهم بشكل ايجابي وبناء، وتتضمن البرامج العديدة التي تطرحها الجامعة تخصصات تكسبهم المعارف والمهارات الوظيفية من جهة والثقافة العامة من جهة أخرى. وتعمل المقررات الدراسية بالترابط مع برامج التدريب العملي على إعداد الطلبة الخريجين ليكونوا مهنيين في عملهم، ويتمتعوا بروح التعاون والابتكار، وقادرين على تولي مهام قيادية في مؤسساتهم ومجالات عملهم قادرين على التعلم مدى الحياة.



أبنائي الطلاب والطالبات، بعد انضمامكم إلى جامعة الوادي الجديد ستدركوا بأنكم التحقتم بمؤسسة علمية متميزة في مجال التعليم رغم حداثة نشأتها فمن أجل تحقيق هذا الهدف عليكم أن تبذلوا جهداً من أجل التمّيز في سعيك نحو المعرفة،لأنكم لا تحققوا طموحا إلا عندما تقدموا أفضل ما لديكم ،وإذ نثق بأن طموحنا وطموحاتكم لن تقف عند حدود، فإننا نضع بين أيديكم كل ما يمكن أن تستفيدوا به من إمكانات تقدمها جامعة الوادى الجديد لخدمتكم، وذلك من المرافق التي تم تجهيزها بعناية وكذلك القاعات الدراسية والقاعات الالكترونية، واماكن الإقامة والترفيه فضلا عن هيئة تدريس متعاونه بكليات الجامعة وكل ذلك من أجل أن يكونوا سنداً لكم في طريقكم نحو المستقبل المشرق وصولا إلى الأهداف المنشودة.

وأدعو جميع الطلاب إلى الإطلاع على الأنظمة والتعليمات بالجامعة ومعرفة الطالب بحقوقه، والحفاظ على نظافة وسلامة كافة المرافق التي يستخدمها الطالب، والتفاعل مع ما يصدر عن الجامعة من اعلانات وتعليمات.



وأؤكد لكم جميعا حرص جامعة الوادى الجديد على التفاعل مع الأفكار التي تصقل شخصية الطلبة ومواهبهم وتعبر عن طموحاتهم، واذكركم بأهمية المشاركة في كافة الانشطة والتعبير عن مواهبهم من خلالها، كما اوصيكم بالتمسك بالآداب العامة والتقاليد الجامعية الراسخة داخل وخارج قاعات الدرس، مهتدين بآداب الحوار والأخذ بالرأي والرأي الآخر، وأدعوكم لتخصيص بعض ساعات الفراغ للاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة سواء في الدراسات المنهجية، أو في الفنون والثقافة،وفقكم الله وسدد خطاكم على درب التفوق والنجاح .



من جانبه دعا الاستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدا أنه تم وضع برنامجًا يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، بالإضافة إلى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

متمنيا لهم عاما دراسيا جامعيا موفقا.