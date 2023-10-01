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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يحذر من قرار أسوأ بـ 10 مرات من «انسحاب أفغانستان»

ليندسي جراهام
ليندسي جراهام

قال السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الأحد، إن الرفض الأمريكي المحتمل لمواصلة المساعدة لأوكرانيا؛ سيكون له عواقب سلبية خطيرة.

وأضاف جراهام: "إذا أوقفنا دعم أوكرانيا… فستكون أسوأ بعشر مرات من أفغانستان".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الجمهوريون تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوقف عن الحكم عن طريق الأزمات.

وأضاف بايدن: “نتمنى من الكونجرس مواصلة دعم أوكرانيا وعدم عرقلة مسار المساعدات الأمريكية لكييف”، مشيرا إلي أنه “على حزبي الكونجرس أن يؤكدا لحلفائنا أننا لن نتخلى عنهم”.

وقال الرئيس الأمريكي: “لم أشاهد الجمهوريين يتصرفون مثل هذه التصرفات من قبل فيما يخص الموازنة وأزمة الديون”.

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وأضاف بايدن: “أحثّ جمهوريي الكونجرس على عدم إضاعة الوقت وتمرير الاتفاق الذي توصلنا له في مايو”.

وأوضح بايدن أنه “لا أعتقد أن مجلس النواب الأمريكي سيسمح للمدنيين أن يموتوا في أوكرانيا وإلا فعليه تمرير حزم المساعدة لكييف”.

كما أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن "لن تتخلى عن أوكرانيا" رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق.

أوكرانيا أفغانستان ليندسي جراهام

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