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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجزء العاشر من سلسلة أفلام Saw يحقق 30 مليون دولار عالميا

فيلم Saw X
فيلم Saw X

حقق الجزء العاشر من سلسلة أفلام Saw أرقام إيرادات ملحوظة في انطلاقة عرضه بشباك التذاكر العالمي والمحلي، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وطرح فيلم Saw X منذ يومين وحقق عالميا حوالي 30 مليون دولار، منها 18 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي بالتزامن مع بداية شهر الهالوين.

يتزامن طرح عدد من أفلام الرعب كل عام مع الاحتفاء بالهالوين يوم 31 أكتوبر من كل شهر، وتعد سلسلة أفلام Saw هي الأنجح على مدار سنوات طويلة. 

تدور أحداث فيلم Saw X حول جون وهو شخص مريض يسافر إلى المكسيك لإجراء عملية تجريبية مليئة بالمخاطر، على أمل العلاج من مرض السرطان، ليكتشف أن الأمر كله عبارة عن حركة احتيال على الضعفاء. 

فيلم Saw الجديد من إخراج كيفن جراترت، وهو الذي أخرج نسخة عام 2009، و4 آخرين، ويفضله محبو هذه سلسلة الرعب الشهيرة، ومازالت حبكة الفيلم طي الكتمان لكن شركة الإنتاج أكدت أنه سيأسر قلوب محبيه، والأحداث مليئة بالألغاز  المبتكرة. 

وبداية من عام 2004، حققت سلسلة أفلام Saw إيرادات جيدة في شباك التذاكر، وكانت النسخة الثانية هي الأكثر تحقيقا للإيرادات وبلغت أرقامها حوالي 147 مليون دولار حول العالم. 

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