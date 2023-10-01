العشرات يحيون ذكرى رئيس فاجنر بعد 40 يوما من وفاته

أشاد العشرات من المشيعين بيفجيني بريجوزين، زعيم مجموعة فاجنر شبه العسكرية، ووصفوه بأنه بطل وطني لروسيا قال الحقيقة للسلطة.

تحطمت طائرة إمبراير الخاصة التي كان يسافر على متنها رئيس مجموعة فاجنر شمال موسكو، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، بما في ذلك اثنان من كبار الشخصيات في فاجنر، وحراس بريجوزين الشخصيين الأربعة وطاقم مكون من ثلاثة أفراد، الشهر الماضي.

لا يزال من غير الواضح سبب تحطم الطائرة. وقال الكرملين إن المحققين يدرسون احتمال أن تكون الطائرة قد أسقطت عمدا.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، وضعت والدة بريجوزين وابنه بافيل الزهور على قبره في سان بطرسبرج.ولوح المؤيدون بأعلام فاجنر السوداء.

في الأرثوذكسية الشرقية، يُعتقد أن الروح تقوم برحلتها الأخيرة إلى الجنة أو الجحيم في اليوم الأربعين بعد الموت.

وفي نصب تذكارية في موسكو ومدن روسية أخرى، شارك العشرات من مقاتلي فاجنر والروس العاديين في تأبينهم، على الرغم من عدم وجود تدفق جماعي لهذا العزاء.

والتزم التلفزيون الحكومي الروسي الصمت بشأن الحدث. وقالت ذراع التجنيد التابعة لفاجنر في بيان على تيليجرام: "يمكن انتقاده بسبب أحداث معينة، لكنه كان وطنيا دافع عن مصالح الوطن الأم في قارات مختلفة".

وأضاف بيان المجموعة عن قائدها "كان يتمتع بشخصية كاريزمية، والأهم من ذلك أنه كان قريبا من المقاتلين والشعب. ولهذا السبب أصبح يتمتع بشعبية في روسيا وخارجها".