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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة صبي فلسطيني بالرصاص الحي في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في مدينة نابلس حيث اقتحمت قرية برقة، وأصابت طفل فلسطيني بالرصاص الحي إلى جانب العشرات الذي أصيبوا بالاختناق.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل إن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في فخذه، في قرية برقة، نقل إثرها إلى المستشفى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأغلقت قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة لقرية برقة في نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص الحي نابلس الاحتلال الاسرائيلي قرية برقة الهلال الأحمر الفلسطيني

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