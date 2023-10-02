عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معاشات الصحفيين تبدأ الاحتفال الجماعي الثالث بعيد ميلاد شيوخ المهنة

صدى البلد

تعلن لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين عن تنظيم حفل عيد ميلاد جماعى، لشيوخ المهنة مواليد شهر أكتوبر، وذلك فى تمام السادسة مساء الأربعاء 18 أكتوبر الجارى، على أن يكون ذلك تقليدا شهريا، تحتفى فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة . 


 فعالية مبتكرة 

وأوضحت نقابة الصحفيين ، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين فى جدولى المعاشات والمشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسيخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال والدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة والاحتفاء بهم وتكريمهم. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

السيسي لوزير التموين: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

بسبب غرامة الزمالك.. تهديد شديد اللهجة لـ كهربا

ترشيحاتنا

قسمة ونصيب.. أول تعليق من محمد رشاد حول انفصاله عن خطيبته

تخفي آثار تورطها.. كوريا الشمالية توجه اتهام خطير لواشنطن بشأن نورد ستريم

هشام نصر يعلق على أزمة حسين لبيب مع جمهور الأهلي

خائفون من روسيا.. الغرب يوجة ضربة لـ أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

ناصر ماهر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك

معاشات الصحفيين تبدأ الاحتفال الجماعي الثالث بعيد ميلاد شيوخ المهنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ