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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات في مستشفى السويس العام

صدى البلد

أعلنت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس ،  عن الانتهاء من تجهيز جناح جديد بوحده الحضانات بمستشفى السويس العام ، يستوعب ٦حضانات تم زيادتهم  للحضانات الموجوده مسبقا، وعدد٢ حضانه للطوارئ لاستيعاب عدد اكبر من الحالات بالقسم الجديد ، إضافة إلى تطوير القسم الداخلي للاطفال ، كما تم 
توصيل شبكة الغازات وتوفير ١٥ جهاز  فلوميتر الأكسجين و ١٥ جهاز تشفيط و كابلات ٨ مونيتو،  وذلك بالجهود الذاتية

كما أضافت وكيل وزارة الصحة أنه قد تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة وتوسعة القسم الداخلي والقسم الجديد، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المبتسرين، ليرتفع العدد الي ٣٢، بدلاً من ٢٤ بالقسم القديم ، كما صرحت الدكتورة أمل رشدي أنه سوف يتم افتتاح القسم قريبا لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للاطفال ، كما و تتوجه الدكتورة أمل رشدي بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد الواهب مدير مستشفى السويس العام ولفريق المستشفى كاملا من اطباء وتمريض واداريين لجهودهم وعملهم بهذا التطوير  الذي تم بالجهود الذاتيه والتبرعات

هذا ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ودعم سيادته للارتقاء بالخدمه الطبيه المقدمة لاهل السويس

 

إضافة أعلن أعلنت أطفال أعمال افتتاح اكبر أكس اكسجين الات الاطفال

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