حكاية وطن .. وزير الري : نحتاج 2 مليار متر مكعب مياه سنويا لمواجهة الزيادة السكانية

قال هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري ، أننا مطلوب 2 مليار متر مكعب مياه لمواجهة الزيادة السكانية ، وبناء على ذلك هناك تويجهات بإعادة استخدام كل قطرة ماء على ارض مصر ، حيث نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب في العام .

اشار وزير الموارد المائية و الري ، الي أن واحة سيوة عانت لمدة 40 عاما الماضية عبر حفر ابار عشوائية ، احدثن نزيف في المنطقة لتتحول الي مياة مالحة وارتفاع مناسيب المياه وتدمر النخل وانهيار الجسور ، ووجه الرئيس بحل جذري لذلك لتكون نقطة بداية لوضع حل هندسي لنقل جزء كبير خارج الواحة عبر قناة بطول 33.7 كليو متر لحل مشكلة نقص المياه العذبة.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

