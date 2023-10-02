عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خائفون من روسيا.. الغرب يوجة ضربة لـ أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

القوات الروسية
القوات الروسية

أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن الدول الغربية تخلت عن فكرة مساعدة أوكرانيا للإستيلاء على شبة جزيرة القرم، وذلك بسبب خوفها من العواقب التي ستترتب على هذا الأمر من جانب روسيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن أوكرانيا تريد فرض حصار على شبة جزيرة القرم عن طريق قطع طرق الإمداد لها، ولكن سيواجهها مشاكل خطيرة لتنفيذ هذه الخطة.

ووفقا للصحيفة، فإن الشتاء القادم سيشكل عقبة كبيرة أمام القوات الأوكرانية للاقتراب من شبة جزيرة القرم، كما أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون هناك مقاومة كبيرة منها نظرا لأن القرم ذات أهمية كبيرة لـ موسكو.

وأوضحت صنداي تايمز، أن أوكرانيا لا تمتلك خطة لإعادة إدماج سكان شبه جزيرة القرم الذي يعتبرون انفسهم جزء من روسيا.

وعلى جانب آخر، أفاد موقع Flightradar 24، أن الولايات المتحدة ودول حلف الناتو ضاعفوا عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية في المناطق القريبة من شبة جزيرة القرم 3 مرات.

وأوضح الموقع المتخصص في مجال الطيران، أنه من 18 إلى 24 سبتمبر الماضي قامت طائرات الاستطلاع الأمريكية والطائرات بدون طيار الاستراتيجية التابعة لـ حلف الناتو، بتنفيذ 21 رحلة جوية في منطقة شبة جزيرة القرم الروسية.

في هجوم القرم.. الكرملين يعلق على مصرع قائد أسطول البحر الأسود الروسي

أوكرانيا شبه جزيرة القرم روسيا القوات الأوكرانية موسكو الولايات المتحدة حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

بسبب غرامة الزمالك.. تهديد شديد اللهجة لـ كهربا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

السيسي لوزير التموين: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار

موضوعات متعلقة

إغلاق جسر القرم أمام حركة مرور السيارات.. ماذا يحدث؟

روسيا تعلق حركة السيارات على جسر القرم

في هجوم القرم.. الكرملين يعلق على مصرع قائد أسطول البحر الأسود الروسي

روسيا تعلن تفعيل الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة القرم

إعلان حالة التأهب في سيفاستوبول الروسية.. ووقف حركة المرور على جسر القرم

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

ترشيحاتنا

قسمة ونصيب.. أول تعليق من محمد رشاد حول انفصاله عن خطيبته

تخفي آثار تورطها.. كوريا الشمالية توجه اتهام خطير لواشنطن بشأن نورد ستريم

هشام نصر يعلق على أزمة حسين لبيب مع جمهور الأهلي

خائفون من روسيا.. الغرب يوجة ضربة لـ أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

ناصر ماهر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك

معاشات الصحفيين تبدأ الاحتفال الجماعي الثالث بعيد ميلاد شيوخ المهنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ