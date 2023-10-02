خائفون من روسيا.. الغرب يوجة ضربة لـ أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن الدول الغربية تخلت عن فكرة مساعدة أوكرانيا للإستيلاء على شبة جزيرة القرم، وذلك بسبب خوفها من العواقب التي ستترتب على هذا الأمر من جانب روسيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن أوكرانيا تريد فرض حصار على شبة جزيرة القرم عن طريق قطع طرق الإمداد لها، ولكن سيواجهها مشاكل خطيرة لتنفيذ هذه الخطة.

ووفقا للصحيفة، فإن الشتاء القادم سيشكل عقبة كبيرة أمام القوات الأوكرانية للاقتراب من شبة جزيرة القرم، كما أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون هناك مقاومة كبيرة منها نظرا لأن القرم ذات أهمية كبيرة لـ موسكو.

وأوضحت صنداي تايمز، أن أوكرانيا لا تمتلك خطة لإعادة إدماج سكان شبه جزيرة القرم الذي يعتبرون انفسهم جزء من روسيا.

وعلى جانب آخر، أفاد موقع Flightradar 24، أن الولايات المتحدة ودول حلف الناتو ضاعفوا عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية في المناطق القريبة من شبة جزيرة القرم 3 مرات.

وأوضح الموقع المتخصص في مجال الطيران، أنه من 18 إلى 24 سبتمبر الماضي قامت طائرات الاستطلاع الأمريكية والطائرات بدون طيار الاستراتيجية التابعة لـ حلف الناتو، بتنفيذ 21 رحلة جوية في منطقة شبة جزيرة القرم الروسية.