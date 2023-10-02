محمد الباز يعلن رحيله عن قناة النهار على الهواء

أعلن الكاتب الصحفي محمد الباز رحيله نهائيا عن تقديم برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار، والذي استمر على مدار نحو 3 سنوات.

وتابع الباز خلال حلقته الأخيرة، من برنامج "آخر النهار": “بدأت العمل في النهار في يوم مبارك 3 يوليو منذ 3 سنوات، وهي قناة كبيرة وشاشة لها تاريخ، وخلال الشهور الأولى كانت معركتي مع إعلام الإخوان كانت على أشهدها”.

وأرجع الباز السبب إلى أنه قرر إنهاء عمله في تقديم برامج التوك شو خلال الفترة الحالية حتى يتفرغ لتقديم برنامج الشاهد على فضائية إكسترا نيوز، موضحا أنه بعد الانتهاء من الموسم الثالث لبرنامج الشاهد، سيطل على الجمهور من خلال شاشة أخرى.