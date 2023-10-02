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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية غزيرة وسيول على هذه المناطق

أمطار السعودية
أمطار السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، تقريرًا حول حالة الطقس المتوقعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط و الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزئين الأوسط و الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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