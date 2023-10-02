مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في قصف روسي على خيرسون

أعلن حاكم منطقة خيرسون اليوم الاثنين، أن القصف الروسي على المدينة بجنوب أوكرانيا خلال الليل أدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة ستة بينهم طفلان.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال أولكسندر بروكودين على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية شنت 71 هجومًا خلال الـ 24 ساعة الماضية "استهدفت المناطق السكنية" وكذلك المتاجر والبنية التحتية الطبية، من بين منشآت أخرى.

وأضاف بروكودين أن 20 غارة جوية وبرية استهدفت مدينة خيرسون، المدينة الإدارية للمنطقة، لافتًا إلى أن السلطات أخمدت حريقا نجم عن القصف في وقت مبكر من يوم الاثنين.