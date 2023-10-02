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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في قصف روسي على خيرسون

خيرسون ضربة صاروخية
خيرسون ضربة صاروخية سابقة

أعلن حاكم منطقة خيرسون اليوم الاثنين، أن القصف الروسي على المدينة بجنوب أوكرانيا خلال الليل أدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة ستة بينهم طفلان.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال أولكسندر بروكودين على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية شنت 71 هجومًا خلال الـ 24 ساعة الماضية "استهدفت المناطق السكنية" وكذلك المتاجر والبنية التحتية الطبية، من بين منشآت أخرى.

وأضاف بروكودين أن 20 غارة جوية وبرية استهدفت مدينة خيرسون، المدينة الإدارية للمنطقة، لافتًا إلى أن السلطات أخمدت حريقا نجم عن القصف في وقت مبكر من يوم الاثنين.

خيرسون القصف الروسي أوكرانيا غارة جوية وبرية حاكم منطقة خيرسون

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