عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تفتتح النسخة الثانية من معرض "مصر- الاقتصاد الأزرق" الدولي

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، النسخة الثانية من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور مسئولي العديد من المنظمات والهيئات المحلية والعالمية العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة أكثر من 40 شركة عالمية، والذي تنظمه مجموعة " أكسبوتك " العالمية المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال كلمتة الافتتاحية، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور، ونقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وتمنياته بنجاح المعرض والمؤتمر، موضحاً في كلمته حجم الإنجازات التي تحققت منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث زادت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب من 97% عام 2014 إلى حوالى 98.7% حالياً على مستوى الجمهورية بجانب مشروعات رفع الكفاءة، كما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 50% في عام 2014 إلى 67% حالياً بجانب مشروعات رفع الكفاءة والإحلال والتجديد، ومؤكداً اهتمام قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بتحسين أداء مقدمي الخدمات مع تطوير أساليب التشغيل والصيانة المختلفة بغرض الحفاظ علي الاستثمارات وتحقيق الاستدامة للخدمات.
 

2.7 مليون شقة جديدة و6.5 مليون فرصة عمل| وزير الإسكان يعلن عن 860 ألف وحدة بدعم 35%

في 9 سنوات| الإسكان: إنفاق تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة



وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى حجم الجهد المبذول من خلال وزارة الإسكان في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتوطين صناعة كافة المهمات محلياً وذلك اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ثم تفقد الدكتور سيد إسماعيل، أجنحة بعض الهيئات والشركات المصرية المشاركة في المعرض والتي منها الهيئة العربية للتصنيع وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وشركة السويدي إلكتريك وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المختلفة، كما زار أجنحة بعض الشركات الألمانية العالمية المشاركة في المعرض والمختصة بالإدارة المستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأنظمة التحكم والمراقبة بهدف ترشيد الاستهلاك، واستخدام أحدث أنواع العدادات الذكية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل،  ضرورة تنظيم مثل تلك المعارض والمؤتمرات العالمية والمشاركة فيها بغرض تبادل الخبرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات المحلية والعالمية للوصول إلى أنسب الحلول، كما وعد بقبول دعوة زيارة الشركات المهتمة بالتصنيع المحلي والمعنية بتوطين الصناعة في مصر.

وخلال تفقده للمعرض، طالب نائب وزير الإسكان، ممثلي الشركات المشاركة بضرورة الإسراع في توطين صناعة كافة المهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات والإدارة المستدامة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية الذكية، مؤكداً  الدعم الكامل من خلال الوزارة لكافة شركات القطاع الخاص وتشجيعهم علي زيادة الاستثمارات المحلية في مصر.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة من الابتكارات الناشئة لمجموعة من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وخريجي المدارس الفنية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، مشيداً بتلك الابتكارات وموجهاً بضرورة دعمها بهدف الاستفادة منها وتطبيقها.

جدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي يأتي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية والمصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة كما يعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية مياه البحر، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في نجاح تحقيق إستراتيجيات الوزارة المختلفة، اتساقا مع نهج التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين صناعة مختلف احتياجات مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي محلياً.

وشارك في المؤتمر والمعرض على سبيل المثال لا الحصر ممثلو الهيئة العربية للتصنيع، وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، والسفارة الألمانية في القاهرة، والشركة الألمانية للمياه، وشركة إعادة التدوير الألمانية، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلو الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدة محافظات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

 

مياه الشرب والصرف الصحي وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الصرف الصحى اخبار مصر مال واعمال أكسبوتك Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

النار أكلت المبنى.. ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

وفرنا 1.5 مليون وحدة سكنية..الإسكان: تطوير العمران القائم تحد صعب وكبير

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية : ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

شاهد.. الجالية المصرية في أمريكا توثق توكيلات ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024

اليابان تحذر من تقلبات سعر الصرف وتؤكد استعدادها للتدخل

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

مصريون بينهم.. لبنان يوقف سوريين هرّبا مئات الأشخاص عبر ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

دراسة تفجر مفاجأة عن فوائد صعود 5 أدوار يوميا على السلم.. تفاصيل

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ