نبيذ عمره 5000 سنة.. البعثة المصرية الألمانية النمساوية تكتشف أواني أثرية بـ"أبيدوس"

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة "مريت نيث" من الأسرة الأولى بمنطقة أم الجعاب بأبيدوس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، المئات من الأواني المُغلقة والتي لم يتم فتحها من قبل.

نبيذ أثري عمره 5000 سنة بسوهاج

وبفتحها لأول مره تبين أن بداخلها بقايا من مشروب النبيذ، والذي تبين أن له أكثر من 5000 سنة داخل هذه الأواني، بالإضافة إلى عثورهم على مجموعة من الأثاث الجنائزي.

وبعمل الكثير من الدراسات حول مقبرة الملكة مريت نيث، وفترة حكمها، وبدراسة نقوش أحد الألواح التي عُثر عليها داخل المقبرة، تبين أن "مريت نيث" بُنيت من الطوب النئ والطين وألواح الخشب، وأن الملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي تم الكشف عن مقبرة تملكها في أبيدوس.

كما يوجد بجوار مقبرتها مجموعة مكونة من 41 مقبرة للحاشية والخدم الخاص بها، حيث كانت الملكة مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية، ومجموعة من الأثاث الجنائزي وأواني الطعام.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة أبيدوس، هي العرابة المدفونة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، الذي خرج منها الملك مينا، موحد القطرين ومؤسس الأسرة الأولى، كما أنها كانت عاصمة لجمهورية مصر العربية، ولعبت دورًا بارزًا في تاريخ مصر الديني عبر العصور.