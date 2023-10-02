وزير الصحة: ‏منظومة التأمين الشامل مظلة لعلاج كل المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي، أن ‏منظومة التأمين الصحي الشامل التي اطلقها الرئيس السيسي في عام 2019 هي مظلة تأمين لعلاج كل المواطنين في جمهورية مصر العربية أي ما كان عمله أو دخله.

وتابع أن القضية السكانية التي تحدث فيها الرئيس السيسي سابقا، كان لدينا مؤتمر تحدثنا فيه أن الزيادة السكانية تلتهم مصادر التنمية، وبالتأكيد عدد المستشفيات التي تم عملها منذ سنة 1950 لا يمكن أن تتعامل مع هذا الحجم السكاني.

وأضاف أن ضعف توزيع الخدمات نرى أن الصعيد لا يوجد لديه مثل هذه الخدمات الموجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وهذا كان على رأس أولويات الرئيس السيسي لتغطية كافة محافظات الجمهورية من الناحية الصحية.