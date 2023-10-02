وزير الصحة: الرئيس السيسي اقترح إنشاء مدن طبية ضخمة بها 3000 سرير

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، إن ‏هناك قطاع كبير من وزارة الصحة يعمل على مستوى محافظات مصر كلها.

أكد أن هناك مجمع السويس الطبي الذي افتتحه الرئيس السيسي قريبا وقنا وأسوان كل محافظة في مصر لدينا فيها مشروع واثنين وثلاثة حتى نستطيع التطوير.

‏وتابع أن الرئيس السيسي اقترح عمل مدن طبية كبيرة ضخمة بها 2000 سرير أو 3000 سرير لكي تصبح أماكن الارتكاز في كل محافظة لتكون على غرار مدينة النيل الطبية، مضيفا أن معهد ناصر لا يخدم سكان القاهرة والجيزة فقط بل الناس تأتي إليه من جميع المحافظات المصرية.