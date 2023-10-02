التضامن: الرئيس السيسي ضاعف المبالغ المستحقة لأسر الشهداء والمصابين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعمل على الشهداء المدنيين، الذين رحل كثيرا منهم بسبب مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يبلغ عددهم 1374 شهيد مدني ، 2509 مصابين.

وزيرة التضامن: هيئة الرقابة الإدارية تمتلك أكثر من 45 قاعدة بيانات على مستوى الدولة

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال كلمتها اليوم فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي، أن الرئيس السيسي ضاعف الأعداد والمبالغ التي تصل لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية المستمرة مدى الحياة، التي تزيد تدريجياً مع زيادات المعاشات.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية، لافتة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمتلك أكثر من 45 قاعدة بيانات على مستوى الدولة، و يتم التحقق من البيانات و زيارة الأسر.