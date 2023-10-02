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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك مع كلية الحقوق في استقبال الطلاب الجدد

كلية حقوق جنوب الوادى
كلية حقوق جنوب الوادى

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية بكلية الحقوق للوقوف على استعدادات الكلية لاستقبال جميع الطلاب وكذا تجهيز جميع المدرجات والقاعات الدراسية بداخل الكلية، فى إطار الجولات التفقدية اليومية التى يقوم بها، للوقوف على سير العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد الباري حمدان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة.

 

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تضمنت جولة رئيس الجامعة ، تفقد بوابات الجامعة " بوابة 1 – بوابة 2 – بوابة 5 " كما تابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والانتهاء من تطوير الجزر المرورية بشوارع الحرم الجامعى لتحقيق الأمن والسلامة وتفادى الحوادث وتحقيق السيولة المرورية داخل الحرم الجامعى، وتابع أيضاً حملات النظافة والتجميل بما يحقق الشكل الجمالى والمظهر الحضاري اللائق داخل الحرم الجامعى.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة تسعى جاهدة لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة والارتقاء بالعملية التعليمية بهدف انتاج خريج قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشاد عكاوى، بدور الدولة والجهد المبذول والذى يظهر من خلال تطوير الجامعات المصرية والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى جانب خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية تكون قادرة على جذب المزيد من الطلاب، موصياً الطلاب بعدم إغفال دور الدولة فى هذا الجانب، كما حثهم على ضرورة التصدي للشائعات ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد عبر آليات فعالة.

 

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جامعة جنوب الوادي العملية التعليمية معسكر استقبال الطلاب الجدد كلية الحقوق الحرم الجامعى التصدي للشائعات

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