نائب محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة بمجمع مدارس بشتيل في أوسيم| شاهد

تابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، صباح اليوم انتظام الدراسة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بمجمع المدارس بقرية بشتيل بمركز أوسيم.



واطمأن نائب محافظ الجيزة، علي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.



كما هنأ نائب محافظ الجيزة، الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح.



ووجه النائب، مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة على كافة المدارس للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منظم وتذليل العقبات أولا بأول.



كما وجه الشهابي، رئيس مركز أوسيم ونواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني وأستمرار شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات أولا بأول لضمان توافر عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة، فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، ومحمد يحي الحبشي

مدير عام الأدارة التعليمية بأوسيم، وصبحي ظريف، وكيل أدارة أوسيم التعليمية، ومسؤول منطقة الابنية التعليمية بأوسيم.

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