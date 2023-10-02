وزيرة التضامن: مليار و750 مليون جنيه سنويا لدعم 20% من أيتام مصر

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة خصصت مليار و750 مليون جنيه سنويا لدعم 20% من إجمالي أيتام مصر.

وقالت نيفين القباج، خلال كلمتها التي ألقتها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة لليوم الثالث، إنّ هناك بعض الفئات غير قادرة على العمل، بما يؤكد أهمية استمرار ملف الحماية الاجتماعية لبعض الفئات، لافتة إلى أنّه يجرى تخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل بعد تدريبهم وتأهيلهم.

6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة برنامج استثمار في البشر، ونحن نتحدث عن أكثر من 6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج تحت سن 18 سنة”.