وزيرة التضامن: لدينا 30 مركزا لعلاج الإدمان والتعاطي في 19 محافظة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة التعاطي والإدمان لديه 30 مركز علاجي في 19 محافظة .

وقالت نيفين القباج في كلمتها في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة بمؤتمر حكاية وطن، :" وصلنا لـ 750 الف مستفيد من خدمات الصندوق".

وأضافت نيفين القباج:" مراكز العلاج على أعلى مستوى والكشف على سائقي حافلات المدارس مستمر ونسب التعاطي انخفضت ".

وأكملت نيفين القباج:" لدينا برنامج وعي الذي يكافح الأمية والكشف المبكر للإعاقة والبطالة وإهدار المياه وختان الإناث والهجرة غير الشرعية، وتم إطلاقه في سبتمبر 2021".

وتابعت نيفين القباج:" قمنا بتدريب رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتشكيل الوعي الاجتماعي برسائل موحدة ، وكل قضية من قضايا وعي حصلنا فيها على فتوى من دار الإفتاء فيها".



