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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التضامن: لدينا 30 مركزا لعلاج الإدمان والتعاطي في 19 محافظة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة التعاطي والإدمان لديه 30 مركز علاجي في 19 محافظة .

 

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وقالت نيفين القباج في كلمتها في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة بمؤتمر حكاية وطن، :" وصلنا لـ 750 الف مستفيد من خدمات الصندوق".

 

وأضافت نيفين القباج:" مراكز العلاج على أعلى مستوى والكشف على سائقي حافلات المدارس مستمر ونسب التعاطي انخفضت ".

 

وأكملت نيفين القباج:" لدينا برنامج وعي الذي يكافح الأمية والكشف المبكر للإعاقة والبطالة وإهدار المياه وختان الإناث والهجرة غير الشرعية، وتم إطلاقه في سبتمبر 2021".

 

وتابعت نيفين القباج:" قمنا بتدريب رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتشكيل الوعي الاجتماعي برسائل موحدة ، وكل قضية من قضايا وعي حصلنا فيها على فتوى من دار الإفتاء فيها".


 

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