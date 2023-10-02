ولي عهد البحرين يشيد بجهود سفير مصر بالمنامة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين، السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بالمنامة، بحضور كل من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

وخلال اللقاء أكد ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين على ما يجمع البلدين من علاقات راسخة تجسدها عمق ومتانة الروابط الأخوية المشتركة عبر العصور، وما تشهده من نمو وتقدم على كافة الأصعدة، منوهًا بما تحظى به هذه العلاقات من حرص واهتمام بتطويرها وتنميتها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشقيقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما أشاد ولي عهد البحرين بالجهود التي بذلها السفير شعبان خلال فترة عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية بالمنامة خلال السنوات الأربع الماضية، وإسهامه في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير شعبان بالتوفيق في مهامه المقبلة.



من جانبه حرص السفير المصري على الإعراب عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين على ما يوليه من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستويات أشمل، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.