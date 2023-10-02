القباج : 1.4 مليون يتيم في مصر يحصلون على دعم 1.750 مليار جنيه سنويًا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأيتام في مصر يصل إلى نحو مليون و400 ألف يتيم، و يحصلون على دعم يقدر ب 1.750 مليار جنية سنويًا ، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني لدعم نحو 20 % من إجمالي الأيتام في مصر، موضحة أن حوالي 5 % من الدعم النقدي تكافل وكرامة موجه للأيتام.

وأضافت القباج ، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عدد الأسر الكافلة ارتفع ليصل إلى 17 ألف أسرة كافلة في مصر، فيما كان عدد مؤسسات الرعاية في مصر نحو 540 مؤسسة أغلق منها حتى الآن 100 مؤسسة، وذلك في ضوء نهج اللامؤسسة الذي تتخذه الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة إلى ان ملف الغارمات، حيث أفرج عن نحو 5 آلاف و784 سيدة غارمة حتى الآن بتكلفة إجمالية وصلت إلى 224 مليون جنيه منذ عام 2020 وحتى العام الجاري 2023، ضمن المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديًا، كما تم تطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والغرم.

كما قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية، وحققت نجاح كبير فى كافة الملفات مشيرة الى إن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر ويستهدف خفض نسب الفقر القومي بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه في صيغة مساعدات ومزايا.

وأوضحت القباج خلال كلمتها فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، أن تكافل وكرامة بدأ في 2014 وكان عدد المستفيدين نحو 6.5 مليون فرد بدعم نقدي بلغ 3.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين لنحو 30 مليون فرد بحجم إنفاق بلغ نحو 31 مليار جنيه بحلول 2023 وبعد الزيادات الأخيرة سيصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 900% مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة ليس عبئًا على الدولة لأنه لولا وجوده ستزداد نسب الفقر القومي بمعدل 3 درجات كما أن 72% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المقيمين في القرى والريف.



وأوضحت الوزيرة أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم، موضحة أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الإجتماعية، وليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.