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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لمُتهم بحيازة الهيروين في القاهرة

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد لمُدة 6 سنوات لما أسند إليه. 


وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية. 
وصدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 29 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 


وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وإطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه وحال مرور النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم أحمد.ع مُتوقفاً بالطريق العام مُلقياً لرؤيته لفافة بلاستيكية تحوي جوهر الهيروين المُخدر أحرزها في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً فقام بضبطه. 
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوي مسحوق بيج اللوم ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنت قائماً 3.20 جراماً.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانته بحيازة مُخدرات وسلاح أبيض في مدينة نصر . 
وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ 200 ألف جنيه، فضلاً عن مُصادرة المضبوطات. 
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه. 
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد الله.م أنه في يوم 7 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار مُخدر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها تتحصل في أنه وحال مرورد السيد الرائد معاون مباحث مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم بالطريق العامة مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها 8 قطع لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض (كتر).

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة

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