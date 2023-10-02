المدعي العام في نيويورك تصدر بيانا بشأن محاكمة ترامب

أصدرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بيانا اليوم، الاثنين، قبل ساعات فقط من اليوم الأول للمحاكمة في قضية الاحتيال المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت ليتيتيا جيمس، "على مدى سنوات، قام دونالد ترامب بتضخيم ثروته بشكل خاطئ لإثراء نفسه وخداع النظام"، "لقد فزنا بأساس قضيتنا الأسبوع الماضي وأثبتنا أن صافي ثروته المزعومة كانت متجذرة منذ فترة طويلة في عملية احتيال لا تصدق.

وأضافت ليتيتيا جيمس، في هذا البلد، هناك عواقب لهذا النوع من الاحتيال المستمر، ونحن نتطلع إلى إظهار المدى الكامل لثروته، والاحتيال وعدم الشرعية أثناء المحاكمة."

وأكدت "بغض النظر عن مدى ثرائك أو قوتك، لا توجد مجموعتان من القوانين للناس في هذا البلد".

واختتمت "سيادة القانون يجب أن تنطبق على الجميع بالتساوي، ومن مسؤوليتي التأكد من ذلك".