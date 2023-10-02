أموالك وقوتك.. رسالة شديدة اللهجة من المدعية العامة في نيويورك لـ ترامب

وجهت المدعية العامة في ولاية نيويورك، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت المدعية العامة في ولاية نيويورك، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "بغض النظر عن قوتك ومقدار الأموال التي تمتلكها.. لا أحد فوق القانون".

ووصل ترامب وابناه ومعهما مسؤولون في "منظمة ترامب" إلى قاعة المحكمة في نيويورك، حيث يواجه اتهامات بـ"تضخيم الأصول المالية للحصول على شروط أفضل بشأن القروض العقارية"، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق".

وسيمثل الرئيس الأمريكي السابق، أمام محكمة نيويورك مع ابنيه وشركائهم والمديرين التنفيذيين في "منظمة ترمب، وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن محاكمة ترمب في نيويورك ستستمر حتى أوائل شهر ديسمبر المقبل وتتعلق بـ150 شخصا آخرين.