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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن يدعو للاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن

أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، على إيمان الحزب بدعوة الرئيس لولاية جديدة لاستكمال مشوار البناء الذي بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.


وأوضح العطيفي، في تصريحات له اليوم، أن جميع قيادات الحزب وكوادره وأعضاءه متواجدون اليوم بمختلف ميادين الجمهورية احتشادا واصطفافا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا أمين تنظيم حزب حماة الوطن جميع المواطنين للمشاركة في ميادين التأييد المرتقبة اليوم من أجل دعم القيادة السياسية ومشروعها الوطني الخالص.

 

وأشار ، إلى أن الرئيس قدم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، ومن ثم فنحن نؤمن إيمانًا تامًا بدعوتنا التي أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية جديدة الانتخابات الرئاسية

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