الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على تخصيص 5 مليارات دولار لأوكرانيا

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص مساعدة عسكرية لكييف بمبلغ 5 مليارات دولار في عام 2024.

كما أعلن بوريل، عن نية الاتحاد الأوروبي تطوير التعاون مع كييف في مجال الدفاع وإزالة الألغام ومكافحة التضليل، قائلا: “متحدون في دعمنا لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن “اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد في كييف”.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن جميع وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون لأول مرة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف. حسبما ذكرت وكالة “ أ ف ب”.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي للاتحاد الأوروبي.. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".