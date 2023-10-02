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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تقترح استضافة قمة المناخ COP29 العام المقبل

صدى البلد

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها لاستضافة قمة المناخ السنوية الثانية للأمم المتحدة، حيث لا تزال المفاوضات حول من سيقود الجولة التالية من المناقشات الحاسمة حول ظاهرة الانحباس الحراري العالمي متوقفة بسبب التوترات الجيوسياسية في أعقاب حرب روسيا في أوكرانيا.

 

وبحسب الفاينانشال تايمز، من شأن هذه الخطوة أن تمنح الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي في وقت لاحق من هذا العام، تأثيرًا كبيرًا على سياسة المناخ العالمية خلال فترة عامين رئيسية يحتاج فيها العالم إلى الاتفاق على الجهود المبذولة لوقف تغير المناخ.

 

كان من المقرر أن تستضيف إحدى دول أوروبا الشرقية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) العام المقبل، كجزء من التناوب الذي يشهد ترؤس مناطق وبلدان مختلفة لهذا الحدث، الذي حضره في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من الأشخاص.

 

يتعين على الدول الـ 23 التي تشكل مجموعة مؤتمر الأطراف المعروفة باسم دول أوروبا الشرقية أن تتفق بالإجماع على الدولة المضيفة.

 

ومع ذلك، رفضت روسيا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستضيف القمة في أعقاب حرب أوكرانيا. وكانت أرمينيا وأذربيجان في المقدمة حتى هذا الشهر، لكن استيلاء باكو على جيب ناجورنو كاراباخ أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين، ومع روسيا.

 

ستكون ألمانيا، باعتبارها موطن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي المضيف الافتراضي إذا لم تتمكن الدول من الاتفاق على خيار آخر، في حين ستظل الإمارات العربية المتحدة تتولى الرئاسة.

 

لكن العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات قالوا، لفاينانشال تايمز، إن الإمارات كانت مترددة في رئاسة المفاوضات ما لم تتمكن أيضًا من استضافة الحدث.

 

قال مكتب رئاسة COP28 إن البلد المضيف لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ يحتاج إلى الاتفاق بموجب الإجراءات المناسبة. وأضاف هذا ليس حتى على رادارنا. ما زلنا نركز على تقديم عمل مناخي طموح في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. 

 

في الوقت نفسه، لم تكن ألمانيا "حريصة" على استضافة القمة في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، حسبما قال شخصان مطلعان على المناقشات، على أساس أن المدينة ليست كبيرة بما يكفي لاستيعاب الحشد الضخم الذي سيتوافد عليها لمدة اسبوعين.

 

قالت وزارة الخارجية الألمانية: "من المهم التواصل إلى قرار بشأن رئاسة مؤتمر الأطراف وفقًا لإجراءات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

 

جدير بالذكر أنه تم تسجيل أكثر من 45 ألف شخص لحضور مؤتمر الأطراف العام الماضي في شرم الشيخ بمصر، وحضر حوالي 40 ألف شخص العام السابق في جلاسكو.

 

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، ستترأس دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات بين ما يقرب من 200 دولة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات بشأن ما يسمى بالجرد العالمي للانبعاثات، وإبرام ترتيبات لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ.

 

يأمل بعض المفاوضين من الدول في إدراج صياغة وجدول زمني للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأهداف جديدة بعد عام 2030، في الاتفاق النهائي.

 

أثناء وضع جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وضع سلطان أحمد الجابر، الرئيس المكلف، جدولاً زمنياً للحد من الوقود الأحفوري المنتج دون احتجاز الانبعاثات.

 

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيدفع أيضًا من أجل التخلص التدريجي مما يسمى بالوقود الأحفوري بلا هوادة، أو تلك التي يتم حرقها دون احتجاز الانبعاثات، قبل عام 2050 بوقت طويل. 

الامارات الأمم المتحدة COP29 أجندة COP28

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