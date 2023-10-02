مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر ساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر

صرح جون جميل الخبير العقارى، بأن توجه الدولة المصرية خلال ال 9 سنوات الماضية منذ عام 2014 ، وحتي الن ساهم في جذب وإستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري بشكل عام ولقطاع التنمية العمرانية بوجه خاص.

وتابع جميل في تصريحات له ، أن تنفيذ مصر لما يقرب من 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين والجلالة، والمنصورة الجدية وسوهاج الجديدة وبني سويف الجديدة ، مثل نقلة نوعية علي صعيد التنمية العمرانيه وشكل الاستثمارات بها ، وأضاف جميل أن مشروعات التنمية العمرانية أتاحت قدرا كبيرا من الفرص أمام مجتمع الاعمال العالمي والإقليمي والراغب في الاستثمار في مصر وبخاصه داخل قطاع التنميه والتطوير العمراني.

وقال الخبير العقارى، إن تصميم مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر ببنية تحتية متطورة ومرافق عصرية، حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير شبكة طرق حديثة، ونظام متكامل للنقل العام، ومرافق خدماتية عالية المستوى، وهو ما أعطي ثقة كبيره للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في هذه المشروعات وتوفير بيئة مثالية للاستثمار بها ، وأضاف جميل لقد وضعت الحكومة المصرية قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي، وتوفر حماية للمستثمرين وتسهل إجراءات التأسيس والتشغيل ، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، وهو ماكان سببا ودافعا قويا لتوجه المستثمرين نحو الاستثمار في مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر.

وأردف جميل ، أن مشروعات مدن الجيل الرابع تأتي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية لمصر لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع قواعد الاقتصاد، حيث تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الداخلية والأجنبية ، كما تقدم مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر فرص استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية، والتكنولوجيا والابتكار، والسياحة والضيافة، والصناعات الثقيلة والخدمات المالية. يتيح ذلك للمستثمرين الأجانب تنويع محفظة استثماراتهم واستغلال الفرص المتاحة في مصر.

وإختتم جميل حديثه، بأن مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر ساهمت في توفير العديد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات مختلفة، ومن بين هذه القطاعات التي جذبت المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها قطاع العقارات والتشييد و البناء، حيث وفرت مشروعات المدن الجديدة في مصر تطوير العقارات التجارية والسكنية والمكاتب والمجمعات التجارية والفنادق. يتم توفير فرص استثمارية في تطوير المشاريع العقارية وشراء وبيع العقارات وإدارتها ، وكذلك قطاع التكنولوجيا ، حيث ساهمت مشروعات مدن الجيل الرباع في توفير بيئة مشجعة للشركات الناشئة والابتكار التقني وتطوير الصناعات التقنية المتقدمة ، هذا بالاضافه الي قطاع السياحة والضيافة، حيث تعد مصر وجهة سياحية مهمة، وتوفر مشروعات المدن الجيل الرابع فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك فنادق عالمية المستوى، ومرافق ترفيهية، ومنتجعات سياحية ، وكذلك قطاعات الصناعات الثقيلة، حيث تهدف مصر إلى تطوير الصناعات الثقيلة في إطار مشروعات المدن الجيل الرابع، مثل صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية والمعدنية. يتاح للمستثمرين الأجانب فرص استثمارية في هذه الصناعات وتطويرها ، وأخيرا قطاع الخدمات المالية، وذلك لان مشروعات مدن الجيل الرابع ساهمت في توفير فرص استثمارية في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك البنوك والتأمين والاستثمار والتمويل.