الطائرات بدون طيار الأوكرانية تضرب عددًا قياسيًا من المدفعية الروسية

قال مسؤول يوم الاثنين إن جيش الطائرات بدون طيار الأوكراني ضرب عددًا قياسيًا من قطع المدفعية الروسية الأسبوع الماضي.

كتب وزير التحول الرقمي في البلاد، ميخايلو فيدوروف، في منشور على موقع أكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: "كان الأسبوع الماضي كارثة حقيقية للمدفعية الروسية". "بذل جيش الطائرات بدون طيار قصارى جهده لتحقيق ذلك. إجمالي عدد المعدات المتضررة 220 قطعة. ويواصل طيارو الطائرات بدون طيار تحقيق أرقام قياسية جديدة."

وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك، قاد فيدوروف، وهو نائب رئيس الوزراء الأوكراني للابتكار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ووزير التحول الرقمي، برنامج الطائرات بدون طيار في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

برنامج "جيش الطائرات بدون طيار" هو مبادرة من الحكومة الأوكرانية وحملة لجمع التبرعات لشراء طائرات بدون طيار لقوات الدفاع الأوكرانية، وفقًا لمنفذ الأخبار أوكرينسكا برافدا.

ونشر فيدوروف على موقعأكس رسمًا بيانيًا يوضح أنه في الفترة ما بين 25 سبتمبر و2 أكتوبر، دمرت طائرات كييف بدون طيار 33 دبابة؛ 69 مدافع هاوتزر؛ 142 نقطة دعم؛ 10 قذائف هاون أو صواريخ موجهة مضادة للدبابات أو رشاشات؛ 37 مركبة قتالية مدرعة؛ 41 شاحنة أو مركبة خاصة؛ 17 مخزنًا للذخيرة أو الوقود؛ ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة؛ 17 منظومة مدفعية ذاتية الدفع؛ 10 أجهزة راديو ومعدات تقنية؛ و52 فردا

في منشور منفصل على تليجرام، قال فيدوروف: "المزيد من المدفعية المتضررة يعني عددًا أقل من القذائف على مواقعنا العسكرية ومدن الخطوط الأمامية".

اتصلت مجلة نيوزويك، التي لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأرقام، بوزارة الدفاع الروسية عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

قال فيدوروف لمجلة نيوزويك في أغسطس إن أوكرانيا في طريقها لتصبح رائدة على مستوى العالم في إنتاج الطائرات بدون طيار. والخبرة التي نكتسبها الآن فريدة من نوعها، من حيث استخدامها، والتحسين المستمر للتكنولوجيات، وعملية البحث والتطوير.

وأضاف: "بعد انتهاء الحرب، ستتمتع أوكرانيا بتجربة فريدة وكل فرصة لتصبح مصدرًا رئيسيًا للطائرات بدون طيار في العالم". "بعد كل شيء، لم يتم اختبار كل واحدة من هذه الطائرات بدون طيار في ساحة تدريب في مكان ما فحسب، بل تم اختبارها في حرب حقيقية. وأنا متأكد من أن التجربة الأوكرانية في استخدام الطائرات بدون طيار في هذه الحرب ستدرسها دول أخرى في المستقبل".

قال فيدوروف أيضًا إن برنامج "جيش الطائرات بدون طيار" الأوكراني تحول إلى "برنامج حكومي كبير لتطوير الإنتاج الوطني للطائرات بدون طيار".

وأضاف: لقد قمنا بإزالة غالبية حواجز الصناعة لتسهيل إدارة الأعمال. نحن نساعد الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار الأوكرانية على الحصول على جميع أنواع الموافقات المطلوبة، ونتعاقد على تطويرها ونزودها مباشرة إلى خط المواجهة.