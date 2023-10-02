عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطائرات بدون طيار الأوكرانية تضرب عددًا قياسيًا من المدفعية الروسية

صدى البلد

قال مسؤول يوم الاثنين إن جيش الطائرات بدون طيار الأوكراني ضرب عددًا قياسيًا من قطع المدفعية الروسية الأسبوع الماضي.

 

كتب وزير التحول الرقمي في البلاد، ميخايلو فيدوروف، في منشور على موقع أكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: "كان الأسبوع الماضي كارثة حقيقية للمدفعية الروسية". "بذل جيش الطائرات بدون طيار قصارى جهده لتحقيق ذلك. إجمالي عدد المعدات المتضررة 220 قطعة. ويواصل طيارو الطائرات بدون طيار تحقيق أرقام قياسية جديدة."

 

وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك، قاد فيدوروف، وهو نائب رئيس الوزراء الأوكراني للابتكار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ووزير التحول الرقمي، برنامج الطائرات بدون طيار في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

 

برنامج "جيش الطائرات بدون طيار" هو مبادرة من الحكومة الأوكرانية وحملة لجمع التبرعات لشراء طائرات بدون طيار لقوات الدفاع الأوكرانية، وفقًا لمنفذ الأخبار أوكرينسكا برافدا.

 

ونشر فيدوروف على موقعأكس رسمًا بيانيًا يوضح أنه في الفترة ما بين 25 سبتمبر و2 أكتوبر، دمرت طائرات كييف بدون طيار 33 دبابة؛ 69 مدافع هاوتزر؛ 142 نقطة دعم؛ 10 قذائف هاون أو صواريخ موجهة مضادة للدبابات أو رشاشات؛ 37 مركبة قتالية مدرعة؛ 41 شاحنة أو مركبة خاصة؛ 17 مخزنًا للذخيرة أو الوقود؛ ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة؛ 17 منظومة مدفعية ذاتية الدفع؛ 10 أجهزة راديو ومعدات تقنية؛ و52 فردا

 

في منشور منفصل على تليجرام، قال فيدوروف: "المزيد من المدفعية المتضررة يعني عددًا أقل من القذائف على مواقعنا العسكرية ومدن الخطوط الأمامية".

 

اتصلت مجلة نيوزويك، التي لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأرقام، بوزارة الدفاع الروسية عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

 

قال فيدوروف لمجلة نيوزويك في أغسطس إن أوكرانيا في طريقها لتصبح رائدة على مستوى العالم في إنتاج الطائرات بدون طيار. والخبرة التي نكتسبها الآن فريدة من نوعها، من حيث استخدامها، والتحسين المستمر للتكنولوجيات، وعملية البحث والتطوير.

 

وأضاف: "بعد انتهاء الحرب، ستتمتع أوكرانيا بتجربة فريدة وكل فرصة لتصبح مصدرًا رئيسيًا للطائرات بدون طيار في العالم". "بعد كل شيء، لم يتم اختبار كل واحدة من هذه الطائرات بدون طيار في ساحة تدريب في مكان ما فحسب، بل تم اختبارها في حرب حقيقية. وأنا متأكد من أن التجربة الأوكرانية في استخدام الطائرات بدون طيار في هذه الحرب ستدرسها دول أخرى في المستقبل". 

 

قال فيدوروف أيضًا إن برنامج "جيش الطائرات بدون طيار" الأوكراني تحول إلى "برنامج حكومي كبير لتطوير الإنتاج الوطني للطائرات بدون طيار".

 

وأضاف: لقد قمنا بإزالة غالبية حواجز الصناعة لتسهيل إدارة الأعمال. نحن نساعد الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار الأوكرانية على الحصول على جميع أنواع الموافقات المطلوبة، ونتعاقد على تطويرها ونزودها مباشرة إلى خط المواجهة.

 

إنتاج الطائرات بدون طيار المدفعية الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

الرئيس السيسي: ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقدر يكسرها

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

أحمد موسى: شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس السيسي.. فيديو

حشود ضخمة.. كردون وانتشار أمني لتأمين المشاركين في احتفالية ميدان الجلاء

جميع السلع متوفرة والمخزون يكفى لأكثر من 6 أشهر.. 9 سنوات تاريخية

روسيا تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار في إقليم ناجورنو كاراباخ

أحمد موسى: الرئيس لديه كل الملفات منذ عام 2011 حتى اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ