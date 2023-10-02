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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انشقاق طيار روسي وتسليم نفسه للسفارة الأمريكية بالإمارات

صدى البلد

أفادت تقارير أن طيارًا روسيًا كان يقضي إجازة مع عائلته في الإمارات العربية المتحدة، ذهب إلى السفارة الأمريكية لأنه لا يريد المشاركة في حرب موسكو ضد أوكرانيا.

 

بحسب موقع نيوزويك، التي نقلت عن قناة لها صلات بأجهزة المخابرات الروسية علي موقع تلجرام، إن طيارًا في سرب من الحرس الوطني الروسي، سلم نفسه إلى السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة. 

 

قال المنشور الذي ذكر أن الجندي هو الملازم الأول جافريتشينكو "تم الكشف اليوم عن قضية هروب جديد لطيار روسي". ولم يذكر الاسم الأول في التقرير.

 

جاء في المنشور أن الطيار كان مع عائلته في دبي نهاية سبتمبر، وبعد الاستمتاع بأجازته قرر تغيير حياته وبدلا من التوجه نحو المطار، اختار السفارة الأمريكية كوجهة أخيرة له. تقع السفارة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عاصمتها أبو ظبي، والولايات المتحدة لديها أيضا قنصلية في دبي.

 

جاء في المنشور أن الجندي الروسي حضر إلى البعثة وصرح بأنه رفض القتال وأبدى استعداده للتعاون. أضافت أن وكالة المخابرات الرئيسية في روسيا، تحقق في ملابسات القضية، وتستجوب زملاء الطيارين. ومن غير الواضح ما إذا كان الطيار ذهب إلى دبي بهدف الانشقاق أم أنه اتخذ القرار أثناء وجوده هناك. ولا توجد أيضًا تفاصيل حول ما إذا كان قد تم طلب اللجوء.

 

أفاد تقرير نيوزويك،إن هذه الخطوة مستوحاة من قصة صديقه الملازم أنطون فاسيلييف، الذي قيل إنه طيار قتالي وتدريبي غادر روسيا خلال الحرب ويعيش الآن في لوس أنجلوس. وينظم معسكرات تدريب للجيش الأوكراني، وربما يتبادل المعلومات الرسمية مع ممثلي البنتاجون.

 

جاء في المنشور الذي نشره أكثر من 6000 متابع: "يعتقد جهاز الأمن الفيدرالي أن أنطون فاسيلييف هو الذي أقنع جافريشينكو بضرورة الهروب". 

 

اتصلت مجلة نيوزويك بالبعثة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

 

نشر مستشار الشؤون الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو على موقع أكس(تويتر سابقًا) أن "طيارًا روسيًا آخر هرب من روسيا وسلم نفسه إلى السفارة الأمريكية" وأنه "يرغب في التعاون مع الخدمات الخاصة الأمريكية".

 

أضاف مستشار الشؤون الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو: "هناك بيانات تفيد بأن أجهزة الأمن الروسية منزعجة للغاية من هذا الأمر، وتفكر الآن في إغلاق الحدود أمام الطيارين والضباط الروس بشكل عام، وكذلك عائلاتهم".

 

وفي أغسطس، هبط ماسكيم كوزمينوف، طيار مروحية روسي من طراز Mi-8، في أوكرانيا بعد الاتصال بالمخابرات العسكرية في البلاد بشأن الانشقاق، ودعا الموظفين الروس الآخرين إلى فعل الشيء نفسه.

 

ذكرت قناة روسيا 1 الحكومية أن وكالات الاستخبارات في البلاد لديها أوامر بالقضاء على كوزمينوف الذي يواجه اتهامات بأنه "خائن". 

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