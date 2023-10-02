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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يتواصل مع الحلفاء بشأن التأخير المحتمل في التمويل الجديد لأوكرانيا

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض على اتصال مع الحلفاء والشركاء بشأن استمرار التمويل لأوكرانيا وستستمر تلك المحادثات.

 

جدير بالذكر أن الكونجرس أقر مشروع قانون مؤقتا يوم السبت يمدد التمويل الحكومي لأكثر من شهر ويتجنب إغلاق الحكومة لكنه لم يتضمن أي مساعدات جديدة لأوكرانيا.

 

ومن جانب آخر، انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الاثنين، الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا ووصفه بأنه "غير عقلاني"، وكثف انتقاداته للمجهود الحربي حيث حث واشنطن على تخصيص المزيد من الموارد لمساعدة دول أمريكا اللاتينية.

 

لطالما دعا لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة إلى تخصيص المزيد من الأموال لمساعدة التنمية الاقتصادية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي من أجل تخفيف ضغوط الهجرة.

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