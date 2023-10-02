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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب المصريين الأحرار بأسيوط يطالبون الرئيس باستكمال مسيرة العطاء

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

احتفل حزب المصريين الأحرار بأمانة شباب اسيوط بميدان ام البطل بالمحافظة، علي طريقته الخاصة، حيث الاغاني الوطنية والرقص علي أوتار الأغاني احتفالا بالذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة دعماً للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة المستويات التنظيمية للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة و تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن، والتأكيد علي أن الشعب الذي رفض جماعات الشر مازال حاضرًا علي الأرض.

وفي نفس السياق قال أمين شباب جنوب الصعيد، إن أحياء انتصارات اكتوبر ذكري استرداد العزة والكرامة.

وأضاف أمين شباب جنوب الصعيد، أن الحزب يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لاستكمال مسيرة البناء والعطاء، موضحا أن الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برعاية الدكتور عصام خليل ، وكان أول القوى السياسية اعتبر الرئيس السيسي مرشحه الرئاسي وتعامل علي الأرض وتلاحم مع الجماهير لوضح نجاحات الدولة المصرية.

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