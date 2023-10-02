عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأنجح في تاريخ البشرية.. طالبان تبذل جهودا كبيرة لمكافحة المخدرات

صدى البلد

أظهر تحليل جديد أن زراعة الخشخاش في أفغانستان، المركز القديم لإنتاج الأفيون العالمي، قد انخفضت بنسبة 85 في المائة بعد صعود حركة طالبان إلى السلطة.

 

في أبريل من العام الماضي، حظر الزعماء الجدد زراعة الخشخاش في جميع أنحاء البلاد. وبعد مرور أكثر من 12 شهرا، وصف الخبراء الحظر بأنه "أنجح جهود مكافحة المخدرات في تاريخ البشرية". 

 

تقل زراعة الخشخاش على مستوى البلاد عن 30 ألف هكتار لعام 2023، مقارنة بأكثر من 210 ألف هكتار في عام 2022، وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية من شركة ألسيس، وهي شركة خدمات المعلومات الجغرافية.

 

على المستوى الإقليمي، سجلت مقاطعات هلمند وفرح ونمروز أكبر انخفاض في الزراعة بنسبة 99 و95 و91 في المائة على التوالي، حسبما قال ألسيس.

 

قال التحليل: "ليس هناك شك الآن في أن المزارعين عبر مساحات شاسعة من البلاد تخلوا عن إنتاج الأفيون هذا العام".

 

بعد حظر دام عاما كاملا، ينتظر الخبراء لمعرفة ما إذا كان مرسوم طالبان سيستمر للموسم الثاني، والذي يبدأ في شهر نوفمبر من كل عام بزراعة بذور الخشخاش.

 

وقال الدكتور ديفيد مانسفيلد، الخبير البريطاني في الاقتصادات غير المشروعة في أفغانستان، في تعليقات رافقت تحليل ألسيس: "نحن في مياه مجهولة". وأوضح الدكتور مانسفيلد أنه في المرة الأخيرة التي كانت فيها طالبان في السلطة، انتهت حملتها على زراعة الخشخاش بسرعة بعد أحداث 11 سبتمبر وانهيار النظام اللاحق.

 

أضاف: "يمكن القول إن هناك احتمالًا أكبر بكثير لحظر أكثر ديمومة هذه المرة، بالنظر إلى أنه عندما استولت طالبان على كابول في أغسطس 2021، ورثت دولة مختلفة تمامًا ذات مؤسسات حكومية راسخة واقتصاد أكبر بكثير. 

 

قال جرايم سميث، الخبير في الشؤون الأفغانية في مجموعة الأزمات، لصحيفة التلجراف في يوليو، إن حملة طالبان كانت حتى الآن "أنجح جهود مكافحة المخدرات في تاريخ البشرية، وفقًا لحجم المخدرات التي يتم سحبها من السوق". 

 

ومع ذلك، قال الدكتور مانسفيلد إن هناك "أدلة كثيرة بالفعل على أن الحظر الحالي لم يتم قبوله بشكل موحد من قبل سكان الريف أو من قبل أولئك الموجودين في صفوف طالبان والمسؤولين عن تنفيذه". 

 

يظهر تحليل ألسيس أن زراعة الخشخاش زادت من 13803 هكتارا إلى 15391 هكتارا في إقليم بدخشان الجبلي طوال عام 2023. وقال إن هناك أيضا "زراعة مستمرة في الروافد العليا لجبال جنوب ننكرهار". 

 

تشير التقديرات إلى أن حظر طالبان لزراعة الخشخاش قد قضى على ما يعادل 450 ألف وظيفة بدوام كامل في الزراعة - وهي ضربة كبيرة لاقتصاد لا يزال يعاني من الجفاف والصراع وتخفيض برامج التنمية.

 

ويشكل اقتصاد الأفيون الأفغاني في حد ذاته، بما في ذلك الاستهلاك المحلي والصادرات، ما بين 9 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021.

الأفيون الخشخاش طالبان أرض أفغانستان أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

حكم الزكاة على أموال الفيزا كارت للمشتريات.. دار الإفتاء تشرح المسألة

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

بعد إعلانه الترشح| أحمد موسى: مع الرئيس السيسي هنكمل المشوار.. فيديو

كلمة الرئيس السيسي في ختام مؤتمر حكاية وطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ