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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الحرية المصرى يرحب بإعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

صدى البلد

رحب حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنداء الملايين فى الشوارع والميادين، وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأكيد على استمرار الانجازات غير المسبوقة التى تحققت منذ توليه المسئولية عام 2014، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن حزب الحرية المصرى بكاقة قياداته وأماناته النوعية وأمانات المحافظات وقواعده الحزبية يجددون دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الحزب يسخر جميع امكانياته ومقاراته للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يسعى إلى إعلاء مصلحة الوطن وتغليب المصلحة العليا للمواطنين.

وأكد د. ممدوح محمود أن حزب الحرية المصرى، يعمل منذ اللحظة الأولى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، حيث وقع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على نموذج تزكية الرئيس السيسى، كما احتشد قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات لمشاركة المصريين فى توثيق توكيلات من الشهر العقارى لدعم وتأييد ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى مشاركة أعضاء جميع أمانات حزب الحرية المصرى بالمحافظات فى المسيرات والاحتفالات التى أقيمت بالميادين العامة لدعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن إطلاق حملة " مسيرة ومسار لدعم التنمية والاستقرار"، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الحرية المصرى إعلان الرئيس السيسي انتخابات الرئاسية

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