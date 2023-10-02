محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

أحيا المطرب محمود الليثي، حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الفسطاط، مساء اليوم الإثنين، ضمن سلسلة حفلات نصر أكتوبر المجيدة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

شهد الحفل حضور جماهيري كبير، وأشعل محمود الليثي، الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

أحدث أغاني محمود الليثي

في شهر يونيو الماضي، طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وفي شهر أبريل الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة بعنوان ياعبده للمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة يسرا.



طالت الانتقادات المطرب الشعبي محمود الليثي بعد ظهوره وهو يرتدي الكثير من الذهب في رقبته.

وارتدي محمود الليثي سلسلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزنها ٢ كيلو جرام .