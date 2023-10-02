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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب النور يُعلن تأييد الرئيس السيسى في الانتخابات المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن حزب النور، عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب في بيان له، إنه عقد عددًا من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات، وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات 2024م.

وذكر الحزب أن اللقاءات أسفرت عن وجود قناعة راسخة لدى كوادر الحزب، على ضرورة وجود قيادة قادرة على إدارة  مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها.

واختتم البيان:  :"لذلك يُعلن "حزب النور" عن تأييده للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، ويحثُّ الحزب أبناءَه وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات، والحرص على البناء، والحَذَر مِن السلبية واليأس والإحباط، وقد ساهمنا في هذا الدعم بورقة عمل تشمل رؤية الحزب لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة".

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