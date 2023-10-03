عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين ينضم لفرقة الموت مع أحمد عز

صدى البلد

انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل.

انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، ومن المقرر البدء في تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل .

شهادات من نجوم الفن.. مشوار إلهام شاهين في فيلم قصير بمهرجان الإسكندرية

مينا مسعود يكشف مصير الجزء الثانى من فيلم "علاء الدين"

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف  صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد ان قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء

وعلى جانب أخر كان قد أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: «وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».

الاجتماعى فيسبوك آسر ياسين إلهام شاهين الفنان احمد عز الفنانة منة شلبي الفنان آسر ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

الاتفاق تم.. الأهلي يقترب من خطف أحمد فتوح في يناير

إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور

إصابات خطيرة لـ نقيب المهندسين في حادث على الصحراوي الشرقي ببني سويف

تعرف على مخالفاتك المرورية وأنت بالبيت وادفع وتظلم من مكانك

أحمد كريمة: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والامتناع عنها كتمان للشهادة

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ