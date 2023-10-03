آسر ياسين ينضم لفرقة الموت مع أحمد عز

انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل.

انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، ومن المقرر البدء في تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل .

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد ان قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء

وعلى جانب أخر كان قد أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: «وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».