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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا مسعود يكشف مصير الجزء الثانى من فيلم "علاء الدين"

صدى البلد

كشف النجم العالمى مينا مسعود عن الهجوم الذى تعرض له بعد تصريحاته الأخيرة ، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمى على موقع تويتر، عن فيلمه "The little Mermaid"، وأنه لم يلقى نجاحا مثل فيلمه السابق علاء الدين، واتهمه الكثير من المتابعين بالعنصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف مينا مسعود، خلال لقائه مع برنامج "It's Showtime" على شاشة CBC، أنه قرر غلق حسابه الرسمى على تويتر للابتعاد عن ضغط مواقع التواصل الاجتماعى، والتركيز فى عمله حيث يستعد لأكثر من عمل سينمائى جديد يتطلب منه مجهود ووقت طويل للتحضيرات.

من ناحية أخرى، أوضح "مينا" أن لازال مصير الجزء من فيلم علاء الدين غير محدد، وخاصة أن القائمين عليه بدأوا فى التحضيرات للجزء الجديد ولكن دون رؤية واضحة لتحقيق ذلك بالفعل. 

وكشف النجم العالمي مينا مسعود، عن الفنانة المصرية التي يتمنى التمثيل أمامها، مؤكدًا أنه فخور بتجربة فيلم في عز الظهر الذي شارك في بطولته رفقة شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض.

وقال مينا مسعود ، من خلال تصريحات تليفزيونية :" إنه يتمنى التمثيل مع الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في فيلم عز الظهر، إذ أوضح: نفسي أمثل مع فنانات مصريات كتير، وكان ليا الشرف أني مثلت مع شيرين رضا وإيمان العاصي وجميلة عوض في فيلم في عز الظهر، واتمنى أمثل مع يسرا.

وتطرق مينا مسعود للحديث عن فيلم في عز الظهر، مؤكدًا أن العمل في مرحلة المونتاج في الوقت الحالي، ومن المقرر يتم طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: مستني الفيلم ينزل وبعدها أقرر هشوف هعمل أي تاني هنا في مصر.

كما كشف مينا مسعود، شروطه للتمثيل في مصر، قائلًا: لو همثل في مصر لازم السيناريو يكون مناسب بالنسبالي ونشوف إن شاء الله، وأنا حبيت تجربة فيلم في عز الظهر وحبيت الفنانين هنا في مصر والفن في مصر ، وإن شاء الله أكمل.

وأكد مينا مسعود ، أنه بدأ التمثيل في أمريكا ثم مصر، ويسعى للتواجد بين البلدين، موضحًا: أنا دايما بقول عايز أعمل اللي عمر الشريف عمله بس بالعكس، يعني هو بدأ في مصر ثم راح أمريكا، أنا عايز أعمل العكس أنا بدأت في أمريكا.. وعايز أنزل مصر وأمثل في مصر وأمثل هناك برضو، وان شاء الله أكمل في المشوار ده.

مينا مسعود The Little Mermaid النجم العالمى مينا مسعود فيلم علاء الدين

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