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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا مسعود يكشف شروطه للتمثيل في مصر

صدى البلد

كشف النجم العالمي مينا مسعود، الفنانة المصرية التي يتمنى التمثيل أمامها، مؤكدًا أنه فخور بتجربة فيلم في عز الظهر الذي شارك في بطولته رفقة شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض.

وقال مينا مسعود من خلال تصريحات تليفزيونية :" إنه يتمنى التمثيل مع الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في فيلم عز الظهر، إذ أوضح: نفسي أمثل مع فنانات مصريات كتير، وكان ليا الشرف أني مثلت مع شيرين رضا وإيمان العاصي وجميلة عوض في فيلم في عز الظهر، واتمنى أمثل مع يسرا.

وتطرق مينا مسعود للحديث عن فيلم في عز الظهر، مؤكدًا أن العمل في مرحلة المونتاج في الوقت الحالي، ومن المقرر يتم طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: مستني الفيلم ينزل وبعدها أقرر هشوف هعمل أي تاني هنا في مصر.

كما كشف مينا مسعود، شروطه للتمثيل في مصر، قائلًا: لو همثل في مصر لازم السيناريو يكون مناسب بالنسبالي ونشوف ان شاء الله، وأنا حبيت تجربة فيلم في عز الظهر وحبيت الفنانين هنا في مصر والفن في مصر وان شاء الله أكمل.

وأكد مينا مسعود أنه بدأ التمثيل في أمريكا ثم مصر، ويسعى للتواجد بين البلدين، موضحًا: أنا دايما بقول عايز أعمل اللي عمر الشريف عمله بس بالعكس، يعني هو بدأ في مصر ثم راح أمريكا، انا عايز أعمل العكس أنا بدأت في أمريكا. وعايز أنزل مصر وأمثل في مصر وأمثل هناك برضو، وانشاء الله أكمل في المشوار ده.

 

النجم العالمى مينا مسعود إيمان العاصي فيلم فى عز الظهر أعمال مينا مسعود

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