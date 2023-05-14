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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار غريب من مينا مسعود بعد الهجوم عليه بسبب The Little Mermaid

مينا مسعود
مينا مسعود

قرر النجم العالمى مينا مسعود ، حذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، بسبب الهجوم الذى تعرض له بعد تعليقه على فيلم The Little Mermaid. 

وجاء قرار مينا مسعود، بحذف حسابه على تويتر بعد الهجوم عليه بسبب تعليقه على ان فيلم The Little Mermaid لن يحقق ايرادات ضخمة مثلما حقق فيلمه “علاء الدين” والذى وصلت إيراداته الى مليار دولار. 

وتعرض مينا مسعود الى هجوم شرس بعد هذا التعليق من قبل متابعيه الذين يعشقون فيلم The Little Mermai ليقرر بعدها غلق حسابه على تويتر. 

من ناحية اخرى يقدم مينا مسعود شخصية لاعب الملاكمة اليمني نسيم حميد، في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "Giant”، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن نسيم حميد:

يعرف بالأمير نسيم هو ملاكم بريطاني - يمني تعود أصوله الأولى إلى مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن ولد في مدينة شفيلد في بريطانيا عام 1974. نسيم بدأ تعلم الملاكمة عندما كان عمره 7 سنوات فقط، عندما أرسله والده إلى صالة بريندون آنجيلز للملاكمة لكي يقوى ويهتم بنفسه.

في 1992 كانت أول مباراة احترافية لنسيم وبالتحديد في 14 أبريل في مباراة مع ريكي بيرد وانتصر عليه في الجولة الثانية التي ستصبح جولة في مسقط رأس نسيم في بلدة شيفيلد. دافع نسيم عن حزامه لأول مرة 17 أغسطس 1994 ضد أنتونيو بيكاردي.

في 1992 كانت أول مباراة احترافية لنسيم وبالتحديد في 14 أبريل في مباراة مع ريكي بيرد وانتصر عليه في الجولة الثانية التي ستصبح جولة نسيم المفضلة لتحطيم خصومه.

عادة لا يكتفي نسيم بهزيمة خصومه جسدياً فقط بل نفسياً كذلك بواسطة كلامه داخل المباراة ورقصه بعيداً عن لكمات خصمه خلال المباراة، بدأت المباراة بتحصين نسيم المناطق التي بالكاد بستطيع خصمه الوصول إليها حتى يفقد الخصم تركيزه تماماً ويصبح كالمجنون الذي يقذف اللكمات في الفضاء الفسيح، مما مكن نسيم من تسديد لكمه طرحت خصمه أرضاً ليفوز نسيم بأول مباراته الاحترافية، بعد هذه المباراة لعب نسيم في 10 مباريات.

في 1 مايو 1994 قابل تسيم التحدى الأول له مع فينسينزو بيل كاسترو على بطولة أوروبا لوزن الديك، طبعاً فاز ناز في أحد أطول مبارياته بالنقاط (120-117، 120- 109، 119- 110).

في مسقط رأس نسيم في بلدة شيفيلد، دافع نسيم عن حزامه لأول مرة 17 أغسطس 1994 ضد أنتونيو بيكاردي، الذي أسقطه نسيم أرضاً مرتين قبل أن يبيقيه عليها في المرة الثالثة في الجولة الثانية بعد أقل من شهرين، لعب نسيم مباراته التالية بعد أقل من شهرين في 12 أكتوبر على اللقب الشاغر لأتحاد (دبليو بي سي) العالمي لوزن الديك ضد فريدي كروز الذي لم يوقفه أحد خلال مبارياته 56 الماضية، مما جعله يرتكب غلطة فادحة بتسميته للبرنس نسيم بـ (الولد الصغير) مما جعل نسيم ينزل جام سخطه عليه في مباراة ساخنة أنتهت بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة السادسة ليعلن نسيم بطلا للأتحاد لـ (عدم التكافؤ) حيث كان كروز متراجعا ومدافعا طيلة المباراة مما سبب له الكثير من الكدمات الخطيرة.

وفي آخر مباراة لنسيم عام 94 لعب ناز ضد ليوناردو راميراز، نسيم تنبأ ووعد الجماهير أنه سيفوز في الجولة الثالثة، وبالفعل كان بأمكانه أن يفوز قبل الجولة الثالثة لكنه تمهل حتى الجولة الثالثة حين أرسل خصمه للمستشفى، أول مباريات نسيم عام 95 كانت ضد ارماندو كاسترو في مدينة جلاسكو، حين أسقطه في الجولة الرابعة ظن نسيم أنه قد فاز وقام بعدة حركات بهلوانية وشقلبة كعادته لكن ارماندو قام مرة أخرى لينال المزيد من اللكمات ووافق الحكم لكنه لم يستمر طويلاً حتى أوقف المباراة مرة أخرى في نفس الجولة الرابعة.

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التالي في القائمة هو سيرجيو ليياندو في 4 مارس 95، التي فاز فيها ناز في الجولة الثانية في وقت كان يجب على الحكم أن يوقف المباراة في وقت سابق مما سبب الكثير من الأصابات لسيرجيو، التالي هو أنريكي أنجليس الذي لم يستطع أن يقف حتى الجولة التالية حتى أصبح طريحا على الأرض ضحية أخرى للكمات ناز.

في 1 يوليو أرتكب جوين بولو بيريز نفس غلطة فريدي كروز بتسمية نسيم بـ (الولد)، فوجد نفسه مثل كروز مطروحا على الأرض في الجولة الثانية (الزعاطة لا تفيد)، لا يستطيع أحد أن يهين نسيم ويهرب سليما بعد ذلك..

بعد ذلك وفي أحد أكثر المباريات أثارة وتحدي لنسيم عندما لعب على لقب أتحاد (دبليو بي أو) لوزن الريشة مع أنه كان يلعب في وزن أخف من ذلك (وزن الديك) إلا أنه أصبح بطريقة ما المتحدي الأول لبطل الأتحاد ستيف روبينسون من ويلز، في 30 سيبتمبير في بلدة كارديف وأمام جمهور ثائر ومتعطش وعنصري ضد نسيم منتظرين روبينسون لكي يأتي وينهي مسيرة نسيم المظفرة بدون هزائم حتى ذلك الوقت، لكن روبينسون سقط لأول مرة في الجولة الخامسة من المباراة قبل أن يرسل إلى المستشفى في الجولة الثامنة بعد أيقاف الحكم المباراة، في ذلك الوقت الأمير البرنس نسيم حميد أصبح ملكا على عرش الملاكمة

أول مباريات نسيم في عام 96 كانت في 26 مارس ضد (سيد لأول) مع أنك لا تستطيع تسمية 35 ثانية مباراة حقيقية!!! المباراة بأكملها كانت عبارة عن ثلاث لكمات فقط !! جميعها من نسيم، كانت كافية لأسقاط لأول وأنهاء المباراة، لا الملاكمة الأستعراضية لم تكن موجودة في ذلك الوقت كما تعتقد، عموما مباراة نسيم التالية كانت في 8 يونيو ضد دانييل إلياس كأصغر متحدي لنسيم عمره 23 ونسيم عمره 22 لكنهم كليهما لم يهزما من قبل، في الجولة حظي دانييل بشرف عظيم وهو أسقاط نسيم على الحلبة لأول مرة صحيح أنه لم يكن هو السبب بل أن نسيم تعرقل برجله وهو يرقص أمام دانييل مما أعطى دانييل الفرصة ليعطي نسيم لكمة خفيفة كانت كفيلة بأسقاطه بدون أدنى تأثير عليه، طبعا قام نسيم فور سقوطه بدون عد لكنه ثأر لسقطته البسيطة عندما رمى دانييل في الجولة الثانية مرتين على الحبال ثم أسقطه أرضا منهيا المباراة

ناز لعب مباراة أخرى أخيرة عام 99 ضد حامل لقب أتحاد (دبليو بي سي) سيزار سوتو، التي أعتقد الكثير أنها ستكون أكثر مباريات نسيم خشونه، المباراة كانت ستقام في الولايات المتحدة في 22 أكتوبر، وكانت الأعلانات عنها كثيرة لكنها كانت الأسوء بالنسبة لنسيم حيث سيزار قد قرر سابقا أن يلعب بطريقة غير سيئة وغير قانونية، بدأ نسيم المباراة مرحا كعادته مرتديا شورته الجديد، وكانت المباراة جيدة وظهر في الجولة الثالثة أن المباراة ستطول، لكن في الجولة الرابعة خصمت من نسيم نقطة لأسباب غير مفهومه أو معروفة وكذلك في الجولة السادسة بسبب دفعه لسوتو على الحبال، كما خصم على سوتو نقطة أخيرا في الجولة الثامنة بعد أن قام بدرزينة من المخالفات، أرتاح نسيم بعد هذه الجولة لأنه بدأ بأصابة سوتو وبدأت الدماء تظهر على وجهه، وبعد الجولة التاسعة قال نسيم للمدرب في زاويته أنه قد كسر أنف سوتو، وفي الجولة العاشرة أنذر نسيم مرة أخرى من الحكم لكنه هذه المرة قد أصيب بأصابة تحت عينه، وفي الجولة الـ 12 أطاح نسيم بلكمة يساريه رائعة على وجه سوتو طرحته أرضا لكنه تعلق بنسيم ليسقطه معه، سوتو بدأ المباراة جيدا لكن ظهر الآن أنه تافه من بعد الجولة الثالثة، ظهر أن خطته هي التمسك بنسيم والمصارعة بغباء، مما جعله يفسد كان يفترض أن تكون جيدة، في النهاية أنتهت المباراة بمجموع النقاط التي كانت لصالح نسيم مع أنه تم خصم نقطتين عليه وهكذا ضم اللقب الجديد إلى بقية ألقابه.

أعلن بعد ذلك أن نسيم سيتحدى جونيور جونز في 11 مارس 2000 مع أن البعض يقولون أن مستوى جونز في هبوط خصوصا أنه كافح بشدة للفوز بآخر مباراتين له لكن لديه سجل حافل بالأنجازات التي تمده بالخبرة والمهارة ليقدم مباراة جيدة، لكنه رفض ذلك العرض بسبب أنه يستحق أكثر من المبلغ المالي الذي عرض عليه وفاز نسيم بهذه المباره في الجولة العاشره وكانت هذه اخر مباره قبل المباراة الأخيرة مع الملاكم بريرا بعد أن هزم فيها في الجولة الثانية عشر.

مينا مسعود النجم العالمى مينا مسعود The Little Mermaid فيلم The Little Mermaid علاء الدين

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