عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد الكونجرس لفشله في تجديد برنامج بيبفار لمكافحة الإيدز

بلينكين
بلينكين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الاثنين إن فشل الكونجرس الأمريكى فى إعادة تفويض البرنامج الأمريكى الرئيسى الهادف إلى الحد من انتشار مرض الإيدز يبعث برسالة مفادها أن واشنطن 'تتراجع' عن قيادتها بشأن هذه القضية.

انقضى يوم السبت الموعد النهائي لتجديد التمويل طويل الأجل لخطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لسد الفجوة لتجنب إغلاق الحكومة بأكملها.

وقال ميللر للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري: 'على المدى القصير، ستكون خطة بيبفار قادرة على مواصلة تقديم خدمات الوقاية والرعاية والعلاج المنقذة للحياة بالشراكة مع الدول الداعمة لخطة بيبفار'، رافضا تحديد المدة التي سيستمر فيها التمويل الحالي. .

واضاف 'ومع ذلك، فإن حقيقة أن الكونجرس لم يعيد تفويض البرنامج يبعث برسالة إلى الشركاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، مفادها أننا نتراجع عن قيادتنا في إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتباره تهديدًا للصحة العامة.'

وتدعم إدارة بايدن تمديد خطة بيبفار لمدة خمس سنوات، والتي بدأت في عام 2003 في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش وحظيت بدعم الحزبين حتى وقت قريب. وقد تم تجديد البرنامج قبل خمس سنوات بموافقة بالإجماع ـ دون اعتراض من أعضاء أي من الحزبين ـ في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

ولكن هذا العام، عارضه المعارضون الجمهوريون لحقوق الإجهاض، بقيادة عضو مجلس النواب كريس سميث، الذي يقود لجنة فرعية مسؤولة عن البرنامج في مجلس النواب. أصر سميث على أنه لا ينبغي إعادة تفويض خطة بيبفار إلا إذا منعت المنظمات غير الحكومية التي تستخدم أي تمويل للترويج أو تقديم خدمات الإجهاض.

ويقول المناصرون إن خطة بيبفار لا تمول أو تقدم خدمات الإجهاض، وأن أيًا من أموالها لا تذهب بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل خدمات الإجهاض.

وتقول وزارة الخارجية إنه تم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال البرنامج، الذي أنقذ حياة 25 مليون شخص.

إغلاق الحكومة البرنامج الامريكي الرئيس الأمريكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الكونجرس الأمريكي عضو مجلس النواب فيروس نقص المناعة البشري وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

إعلامي شهير يكشف مفاجأة سارة بشأن مدافع الأهلي المحتمل

موضوعات متعلقة

إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور

فريق الأمم المتحدة في ناغورنو كاراباخ لم يرصد أي أضرار في المستشفيات والمدارس

تحديد موعد للمحاكمة الجنائية للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز في 6 مايو المقبل

بعد البريكست.. فرنسا مترددة في تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية على بريطانيا

فيديو متداول للأمير بن سلمان يتجول بسيارته دون موكب في الرياض |شاهد

الملك سلمان وولي عهده يعزيان أردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي بأنقرة

الأمم المتحدة ترسل بعثة أمنية إلى هايتي لمحاربة العصابات

رئيس المجلس العسكري بالنيجر: جيش فرنسا تخلى عن بلادنا في مواجهة الإرهاب

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي تهتف لنجم الزمالك في احتفالية دعم الرئيس السيسي بالفسطاط| فيديو

عبد الله جورج: حسين السيد تبرع بـ 50 ألف دولار للزمالك

فرج عامر يكشف مفاجآت بشان كولر: رفض صفقات.. والأيام أثبتت صحة توقعه

انهيار وفاء مكي في عزاء محمد فريد: كان واقف جنبي لما أمي تعبت| فيديو

المستشار محمود فوزي: رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي مهمة كبيرة ودقيقة

هل صلت السيدة خديجة الصلوات الخمس.. وكيف كانت الصلاة قبل المعراج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ