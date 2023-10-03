وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد الكونجرس لفشله في تجديد برنامج بيبفار لمكافحة الإيدز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الاثنين إن فشل الكونجرس الأمريكى فى إعادة تفويض البرنامج الأمريكى الرئيسى الهادف إلى الحد من انتشار مرض الإيدز يبعث برسالة مفادها أن واشنطن 'تتراجع' عن قيادتها بشأن هذه القضية.

انقضى يوم السبت الموعد النهائي لتجديد التمويل طويل الأجل لخطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لسد الفجوة لتجنب إغلاق الحكومة بأكملها.

وقال ميللر للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري: 'على المدى القصير، ستكون خطة بيبفار قادرة على مواصلة تقديم خدمات الوقاية والرعاية والعلاج المنقذة للحياة بالشراكة مع الدول الداعمة لخطة بيبفار'، رافضا تحديد المدة التي سيستمر فيها التمويل الحالي. .

واضاف 'ومع ذلك، فإن حقيقة أن الكونجرس لم يعيد تفويض البرنامج يبعث برسالة إلى الشركاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، مفادها أننا نتراجع عن قيادتنا في إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتباره تهديدًا للصحة العامة.'

وتدعم إدارة بايدن تمديد خطة بيبفار لمدة خمس سنوات، والتي بدأت في عام 2003 في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش وحظيت بدعم الحزبين حتى وقت قريب. وقد تم تجديد البرنامج قبل خمس سنوات بموافقة بالإجماع ـ دون اعتراض من أعضاء أي من الحزبين ـ في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

ولكن هذا العام، عارضه المعارضون الجمهوريون لحقوق الإجهاض، بقيادة عضو مجلس النواب كريس سميث، الذي يقود لجنة فرعية مسؤولة عن البرنامج في مجلس النواب. أصر سميث على أنه لا ينبغي إعادة تفويض خطة بيبفار إلا إذا منعت المنظمات غير الحكومية التي تستخدم أي تمويل للترويج أو تقديم خدمات الإجهاض.

ويقول المناصرون إن خطة بيبفار لا تمول أو تقدم خدمات الإجهاض، وأن أيًا من أموالها لا تذهب بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل خدمات الإجهاض.

وتقول وزارة الخارجية إنه تم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال البرنامج، الذي أنقذ حياة 25 مليون شخص.