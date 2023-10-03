فلسطين.. مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

أفادت إذاعة الأقصى بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، في رابع أيام عيد "العُرش العبري" حيث أدوا طقوس تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت كلا من هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي، والمقدسي نظام أبو رموز من طريق باب السلسلة بالقدس القديمة.

وبدوره؛ قال نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، أن "سياسة الاقتحامات التي تقوم بها جماعات المستوطنين في المسجد الأقصى بدعم من حكومة الاحتلال، آخذة بالتطور في منحنى خطير".

وأشار بكيرات للقسطل إلى أن "كل ممارسات الاحتلال تندرج ضمن إطار الحرب الدينية على المسجد الأقصى".

وجدَّد بكيرات "التأكيد على ضرورة مواجهة هذه الاقتحامات التهويدية بمشروع من شأنه إيقاف الاحتلال والمستوطنين، داعيًا إلى ضرورة إعادة الأقصى والقدس للحاضنة العربية والإسلامية