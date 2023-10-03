عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت إذاعة الأقصى بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، في رابع أيام عيد "العُرش العبري" حيث أدوا  طقوس تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد  اعتقلت كلا من هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي، والمقدسي نظام أبو رموز من طريق باب السلسلة بالقدس القديمة.

وبدوره؛ قال نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، أن "سياسة الاقتحامات التي تقوم بها جماعات المستوطنين في المسجد الأقصى بدعم من حكومة الاحتلال، آخذة بالتطور في منحنى خطير".

وأشار بكيرات للقسطل إلى أن "كل ممارسات الاحتلال تندرج ضمن إطار الحرب الدينية على المسجد الأقصى".

وجدَّد بكيرات "التأكيد على ضرورة مواجهة هذه الاقتحامات التهويدية بمشروع من شأنه إيقاف الاحتلال والمستوطنين، داعيًا إلى ضرورة إعادة الأقصى والقدس للحاضنة العربية والإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاولون بسبب ركلة الجزاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة مشددة

ترشيحاتنا

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نابولي بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

غاز ونفط في الرقعتين 4 و9.. "الطاقة اللبنانية" تعلن عن مفاجأة سارة للشعب

الدفاع الأوكرانية تسقط عشرات المسيرات الروسية في عملية واحدة

هل يعود كارتيرون أو حسام حسن للزمالك؟.. لاعب سابق يرد

الانتخابات الرئاسية 2024.. المواطنون يحررون توكيلات المرشحين لليوم التاسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

أغلى أصناف القهوة مستخرج من فضلات هذا الحيوان.. تفاصيل

توارثها الأبناء.. خصلة شعر بمبلغ 45 ألف دولار | لن تتوقع السبب

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ